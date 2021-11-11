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"Маски не защищают": Малышева призналась и объяснила, почему чиновники врут
11 ноября 2021, 21:00 • 419 • Политика
Елена Малышева в интервью Надежде Стрелец заявила: "Маски не защищают". Более того, отвечая на вопрос, почему чиновники заставляют их носить, прямо сказала: потому что никаких других советов на старте дать не могли. Попросту людям соврали - остаётся сделать лишь такой вывод.
Бессменная ведущая целой серии программ о здоровье на телевидении в России Елена Малышева дала двухчасовое интервью Надежде Стрелец, где больше всего говорила о коронавирусе. В том числе Малышева призналась, что маски, которые нас всех заставляют носить почти два года, не защищают от вирусов - от ковида в том числе:
Носили в странах маски или не носили, разницы никакой - вирус всех "накрыл", отметила Малышева. Надежда Стрелец задала логичный вопрос: почему же тогда чиновники в России и странах мира требуют носить маски? И тогда, почти два года назад, и теперь. Малышева ответила без обиняков:
Кстати, разоблачила Малышева не только маски, но и решения о локдауне. Ни одной стране мира локдаун не помог. Более того, только помешал, разрушив экономики. Об этом "Первый русский" писал ранее. Кстати, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов по следам такого разоблачения властей задал ещё несколько логичных вопросов, которые пока остаются без ответов. Знают ли о бессмысленности масок министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер России Татьяна Голикова, а вместе с ними и глава Роспотребнадзора Анна Попова? И если маски не нужны, то почему мы их продолжаем носить? И как быть со штрафами в размере 130 млн рублей, которые заплатили люди только в метро Москвы?
Полная версия интервью доступна на канале Стрелец на YouTube.
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