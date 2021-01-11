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"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 04:50 • 57 • Политика
Американца сняли с рейса за одну только фразу: "Трамп - 2020". Пассажира не спасло ни наличие билета, ни маска.
Данный случай уже получил широкий общественный резонанс. Как сообщает телеканал CNN, инцидент произошёл в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. Мужчина утверждает, что его вытолкали из самолёта за то, что он является сторонником президента США Дональда Трампа.
На кадрах также можно заметить рыдающую женщину, которая, вероятно, сопровождала мужчину. Она говорит, что у неё не осталось денег на новый билет. Официальный представитель авиакомпании Delta Air Lines в свою очередь заявил, что пассажир не был допущен на борт. При этом он не уточнил конкретную причину недопуска пассажира в самолёт.
Напомним, что практически все социальные сети и предназначенные для общения интернет-площадки заблокировали аккаунты Дональда Трампа, чтобы помешать "призывам к беспорядкам". Это произошло после того как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должно было состояться утверждение результатов президентских выборов.
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