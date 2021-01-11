"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу

Данный случай уже получил широкий общественный резонанс. Как сообщает телеканал CNN, инцидент произошёл в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. Мужчина утверждает, что его вытолкали из самолёта за то, что он является сторонником президента США Дональда Трампа.

Я сказал "Трамп - 2020", и они выпнули меня из самолёта. Свободу слова убили, - заявил он на камеру.

На кадрах также можно заметить рыдающую женщину, которая, вероятно, сопровождала мужчину. Она говорит, что у неё не осталось денег на новый билет. Официальный представитель авиакомпании Delta Air Lines в свою очередь заявил, что пассажир не был допущен на борт. При этом он не уточнил конкретную причину недопуска пассажира в самолёт.

Напомним, что практически все социальные сети и предназначенные для общения интернет-площадки заблокировали аккаунты Дональда Трампа, чтобы помешать "призывам к беспорядкам". Это произошло после того как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должно было состояться утверждение результатов президентских выборов.