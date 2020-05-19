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"Машина повреждена": Правительство Ливии захватило базу Хафтара и ЗРК "Панцирь"
19 мая 2020, 08:55 • 43 • Политика
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи. Правительство Ливии похвастало трофейным "Панцирем". "Показаны различные трофеи (включая старые вертолёты и самолёты), ещё несколько фотографий с "Панцирем" (пишут, что машина повреждена)", - комментирует военный аналитик Борис Рожин.
Правительство национального согласия Ливии (ПНС), установленное ООН и ЕС, захватило контроль над военно-воздушной базой Аль-Ватыя, принадлежавшей силам Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. Одним из трофеев ПНС стал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь", который ЛНА купила в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает издание The Libya Observer.
Речь идёт о военной авиабазе в 100 с лишним км от столицы Ливии, с которой ЛНА вела атаки на силы ПНС в Триполи. Утверждается, что, помимо "Панциря", на базе были старые вертолёты и самолёты.
Там же выложены снимки, опубликованные ПНС в подтверждение слов о захвате военной авиабазы ЛНА.
Фото: скриншот Telegram-канала Colonelcassad
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