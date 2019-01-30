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"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обновлённого Ту-160М
30 января 2019, 23:54 • 98 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о характеристиках глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Шойгу назвал его "машиной, не имеющей аналогов в мире", и уточнил, что самолёт-ракетоносец будет снабжён одновременно как уникальным новым оружием, так и обновлёнными системами связи и обороны.
Первый серийный образец Ту-160М поступит на службу в российские ВКС уже в 2021 году. Сейчас работы по его воспроизводству на Казанском авиазаводе ведутся в соответствии с назначенным графиком.
Более того, на других оборонных предприятиях Татарстана в интересах Вооружённых сил России в настоящее время реализуются десятки других крупных государственных контрактов. Всё это способствует притоку инвестиций в экономику региона.
Система связи, предназначенная для обновлённого Ту-160М, будет обладать усиленной функцией помехозащищённости. Бортовое орудие бомбардировщика также будет модернизировано, что "расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения".
О технических характеристиках перспективного самолёта министр обороны рассказал на специальном открытом совещании в Казани.
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