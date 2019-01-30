Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как отставные генералы учат Генштаб управлять армией «тремя зелеными свистками»
Эксперт прокомментировал годовую программу сотрудничества Украины с НАТО
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
США толкают мир в бездну ядерного пламени - эксперт
Главная / Политика

"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обновлённого Ту-160М

30 января 2019, 23:54  •  98 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о характеристиках глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Шойгу назвал его "машиной, не имеющей аналогов в мире", и уточнил, что самолёт-ракетоносец будет снабжён одновременно как уникальным новым оружием, так и обновлёнными системами связи и обороны.
Первый серийный образец Ту-160М поступит на службу в российские ВКС уже в 2021 году. Сейчас работы по его воспроизводству на Казанском авиазаводе ведутся в соответствии с назначенным графиком.
Более того, на других оборонных предприятиях Татарстана в интересах Вооружённых сил России в настоящее время реализуются десятки других крупных государственных контрактов. Всё это способствует притоку инвестиций в экономику региона.
Система связи, предназначенная для обновлённого Ту-160М, будет обладать усиленной функцией помехозащищённости. Бортовое орудие бомбардировщика также будет модернизировано, что "расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения".
"На самолёт устанавливаются двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полёта", - добавил к этому Сергей Шойгу.
О технических характеристиках перспективного самолёта министр обороны рассказал на специальном открытом совещании в Казани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


98
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 01:09
"Эффективный противник с широкими возможностями": Нацразведка США ждет военного нападения России
30 января 2019, 23:54
"Неизлечимо": Украинскому министру подарили сладкие "руины Кремля"
30 января 2019, 10:54
По семейным обстоятельствам: В Минюсте озвучили варианты "вынужденной" коррупции
Загрузка...
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезидента Венесуэлы
30 января 2019, 04:24
Brexit по расписанию: Парламент отказал Корбину в продлении сроков выхода Британии из ЕС
30 января 2019, 10:54
Гаспарян о "бьюти-блогере Навальном": "Может, и на него уже распространяется закон об охране окружающей среды в версии Госдепа"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 23:54
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезиден...
30 января 2019, 23:54
Опять двойка: россияне поставят оценку правительству (Анна Сочина)
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередно...
30 января 2019, 23:54
Николас Мадуро: В моей смерти прошу винить Трампа и колумбийскую мафию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 14:39
Киеву нужно сменить курс на Россию: В Британии поставили условие решения конфликта в Донбассе
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
24 января 2019, 14:24
Фото позора Порошенко в Израиле стерли с президентского сайта: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!"
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.