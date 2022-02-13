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"Маршал Шапошников" выступил как караульный России: эксперт об инциденте с подлодкой США

13 февраля 2022, 16:30  •  308 • Политика
Военный эксперт пояснил действия фрегата "Маршал Шапошников" в инциденте с подлодкой США около Курил.
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин оценил действия экипажа фрегата "Маршал Шапошников" ВМС России в инциденте с подводной лодкой США у Курильских островов. Фрегат повел себя как солдат в карауле.
Напомним, в ходе морских учений русские корабли обнаружили американскую подводную лодку. Ей было приказано немедленно всплыть и покинуть воды России. Американцы вынуждены были с максимальной скоростью уйти после применения спецсредств.
Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый "выстрел в воздух" — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении
- рассказал эксперт телеканалу "Звезда".
Литовкин пояснил, что фрегат дал понять подлодке США, что им известно ее точное местонахождение.
Русский корабль имеет специальные бомбометные установки, которые демонстрируют подлодке, что "их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта".
Инцидент с подлодкой произошел 12 февраля в районе курильского острова Уруп в водах России. Была обнаружена подлодка типа Virginia.
Военный атташе США получил специальную ноту после вызова в Минобороны России.

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