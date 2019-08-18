"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко слил в Сеть отчёт о преступлениях ВСУ в Донбассе, совершённых с 2014 по 2015 год. Сканы документов опубликованы на странице политика в Facebook.

В отчёте сообщается о росте количества преступлений против гражданского мирного населения. Документ предназначался министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди всех преступлений, совершённых украинскими военными, Журавко выделяет 4 самых резонансных дела.

Фото: скриншот Facebook/Алексей Журавко

В ноябре 2014 года двое украинский военнослужащих-контрактников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частный дом и во время изнасилования девушки убили её отца, который её защищал. В марте 2015 года пьяный боец ВСУ, управляя бронетранспортёром, сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, а вторая получила тяжёлые травмы.

В июне 2015 года уже двое военнослужащих напились и самовольно покинули расположение части, затем проникли в чужой дом и убили там двух женщин. А в августе того же года двое военных, направляясь в часть, поспорили с вёзшим их водителем и убили его из штатного оружия. Тело спрятали в лесу, а машину оставили в поле и, как ни в чем не бывало, вернулись в часть.

"Они (солдаты ВСУ) есть самые настоящие мародёры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их "не замечают". Но правду не скроешь. Как говорится, то, что написано пером, не вырубишь топором", - написал Журавко в комментарии к документам.

Он также напомнил, что военные преступления сроков давности не имеют, а опубликованные документы - доказательства этих самых преступлений. Экс-депутат пообещал и дальше публиковать данные о преступлениях ВСУ в Донбассе.