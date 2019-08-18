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"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
18 августа 2019, 15:24 • 214 • В мире
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе слили в Сеть. Сканы отчётов, адресованных министру обороны Украины Степану Полтораку опубликовал экс-депутат Верховной рады. "Они (солдаты ВСУ) есть самые настоящие мародёры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы", - написал он в комментариях к публикации.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко слил в Сеть отчёт о преступлениях ВСУ в Донбассе, совершённых с 2014 по 2015 год. Сканы документов опубликованы на странице политика в Facebook.
В отчёте сообщается о росте количества преступлений против гражданского мирного населения. Документ предназначался министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди всех преступлений, совершённых украинскими военными, Журавко выделяет 4 самых резонансных дела.
Фото: скриншот Facebook/Алексей Журавко
В ноябре 2014 года двое украинский военнослужащих-контрактников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частный дом и во время изнасилования девушки убили её отца, который её защищал. В марте 2015 года пьяный боец ВСУ, управляя бронетранспортёром, сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, а вторая получила тяжёлые травмы.
В июне 2015 года уже двое военнослужащих напились и самовольно покинули расположение части, затем проникли в чужой дом и убили там двух женщин. А в августе того же года двое военных, направляясь в часть, поспорили с вёзшим их водителем и убили его из штатного оружия. Тело спрятали в лесу, а машину оставили в поле и, как ни в чем не бывало, вернулись в часть.
Он также напомнил, что военные преступления сроков давности не имеют, а опубликованные документы - доказательства этих самых преступлений. Экс-депутат пообещал и дальше публиковать данные о преступлениях ВСУ в Донбассе.
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