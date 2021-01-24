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"Мария, помогите!": Захарова рассказала о звонке с Пушкинской
24 января 2021, 15:30 • 464 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о внезапном звонке с Пушкинской. "Мария, помогите!" - с этой фразы начался диалог.
На своей странице в Facebook Захарова рассказала о диалоге с неизвестным. На вопрос о том, кто звонит, Захарова услышала невнятное объяснение: "Вы мне как-то помогали".
На другом конце телефонной линии Захаровой сообщили о том, что произошло "незаконное задержание" на Пушкинской.
"А что вы там делали?" - поинтересовалась Захарова.
"По делам пошёл", - услышала она ответ.
На вопрос о том, не участвовал ли звонящий в несанкционированном митинге, ей снова дали невнятный ответ: "Ну, это... по делам пошёл". При этом звонящий потребовал от Захаровой поспособствовать тому, чтобы его отпустили, на что представитель МИД сказала, что в полиции "разберутся и тогда отпустят".
"Скажите, чтобы мои права соблюдали", - потребовал снова звонящий и услышал: "Чтобы соблюдали ваши права, нужно не нарушать закон".
Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера.
Царьград ведёт прямую трансляцию.
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