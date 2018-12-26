"Маразм - вводить военное положение на 30 суток": Украинские националисты возмущены отменой "войны"

Экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош возмущён отменой военного положения, введённого на Украине месяц назад. "Это полный маразм - вводить ВП на 30 дней", - негодует националист.

Украинские сторонники "партии войны" крайне возмущены отменой военного положения, о которой сообщил 26 декабря Пётр Порошенко. К примеру, экс-глава "Правого сектора"*, ныне командующий Украинской добровольческой армии* Дмитрий Ярош считает решение президента Украины неправильным.

По словам националиста, сам он голосовал за введение ВП на 30 суток, тем не менее, считает он, вводить военное положение на такой срок - "полный маразм". Ведь его вводят для того, чтобы "одержать победу над врагом". Между тем даже за этот короткий срок украинская армия "почувствовала положительные изменения".

"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если Россия ударит со стороны Белоруссии?" - заявил негодующий радикал в интервью "Украинской правде".

Вторит Ярошу и другой известный "ястреб", нардеп-фронтовик Юрий Береза. По его мнению, военное положение надо было сохранять до тех пор, пока "президент России остаётся в Кремле, а его войска - на оккупированных украинских территориях". Те политики, которые сопротивляются "пролонгации военного положения, - просто недоумки", считает он.

Напомним, 26 декабря на Украине прекратило действовать военное положение, введённое ровно месяц назад, 26 ноября, в 10 областях страны. Информацию официально подтвердил и президент Незалежной Пётр Порошенко.

* Экстремистская организация, запрещённая в России решением Верховного суда РФ