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"Маразм - вводить военное положение на 30 суток": Украинские националисты возмущены отменой "войны"

26 декабря 2018, 21:24  •  8 • В мире
Экс-глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош возмущён отменой военного положения, введённого на Украине месяц назад. "Это полный маразм - вводить ВП на 30 дней", - негодует националист.
Украинские сторонники "партии войны" крайне возмущены отменой военного положения, о которой сообщил 26 декабря Пётр Порошенко. К примеру, экс-глава "Правого сектора"*, ныне командующий Украинской добровольческой армии* Дмитрий Ярош считает решение президента Украины неправильным.
По словам националиста, сам он голосовал за введение ВП на 30 суток, тем не менее, считает он, вводить военное положение на такой срок - "полный маразм". Ведь его вводят для того, чтобы "одержать победу над врагом". Между тем даже за этот короткий срок украинская армия "почувствовала положительные изменения".
"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если Россия ударит со стороны Белоруссии?" - заявил негодующий радикал в интервью "Украинской правде".
Вторит Ярошу и другой известный "ястреб", нардеп-фронтовик Юрий Береза. По его мнению, военное положение надо было сохранять до тех пор, пока "президент России остаётся в Кремле, а его войска - на оккупированных украинских территориях". Те политики, которые сопротивляются "пролонгации военного положения, - просто недоумки", считает он.
Напомним, 26 декабря на Украине прекратило действовать военное положение, введённое ровно месяц назад, 26 ноября, в 10 областях страны. Информацию официально подтвердил и президент Незалежной Пётр Порошенко.
* Экстремистская организация, запрещённая в России решением Верховного суда РФ

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