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"Манговое пюре и солёная сёмга с зелёной спаржей": Путину устроили "гастрономический бал" в Саудовской Аравии
14 октября 2019, 22:09 • 44 • Политика
В Саудовской Аравии на торжественном приёме президенту России устроили настоящий "гастрономический бал". Так, на столе красовались манговое пюре и солёная сёмга с зелёной спаржей.
Король Саудовской Аравии пригласил российского лидера Владимира Путина на торжественный приём. В роскошном зале устроили целый "гастрономический бал", стараясь и угодить, и поразить президента России достойной едой с восточным колоритом.
Тут были и домашняя солёная сёмга с зелёной спаржей, также красовалась и куриная грудка с шафраном и куркумой. А на десерт представили шоколадный мусс с хрустящей нугой и манговым пюре.
Напомним, сегодня российский лидер прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Его встречали с размахом: так, президентский Aurus передвигался по городу в сопровождении конного караула.
После торжественного приёма пройдут российско-саудовские переговоры.
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