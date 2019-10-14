"Манговое пюре и солёная сёмга с зелёной спаржей": Путину устроили "гастрономический бал" в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии пригласил российского лидера Владимира Путина на торжественный приём. В роскошном зале устроили целый "гастрономический бал", стараясь и угодить, и поразить президента России достойной едой с восточным колоритом.

Тут были и домашняя солёная сёмга с зелёной спаржей, также красовалась и куриная грудка с шафраном и куркумой. А на десерт представили шоколадный мусс с хрустящей нугой и манговым пюре.

Напомним, сегодня российский лидер прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Его встречали с размахом: так, президентский Aurus передвигался по городу в сопровождении конного караула.

После торжественного приёма пройдут российско-саудовские переговоры.