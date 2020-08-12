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"Маневрируем по плану": Катер ФСБ проигнорировал вопли украинцев
12 августа 2020, 17:55 • 135 • В мире
Катер береговой охраны Погранслужбы ФСБ России вплотную приближался сегодня, 11 августа, к берегу рядом с украинским городом Бердянском, в акватории Азовского моря. Российские пограничники отказались выполнять требования украинской стороны, заявив, что маневрируют по плану. Об этом на странице в Facebook сообщил бывший фейковый "представитель президента Украины в Крыму" Борис Бабин.
В Азовском море украинцы попытались воспротивиться маневрам российского катера. Об инциденте сообщил бывший фейковый "представитель президента Украины в Крыму" Борис Бабин. По его словам, корабль пограничников ФСБ едва не приблизился к Бердянску.
Украинская сторона якобы попыталась остановить маневры, но не смогла. Увещевания со ссылками на ограничения маневрирования в двухмильной прибрежной зоне были проигнорированы, сообщил Бабин.
По его словам, российские пограничники заявили, что катер "маневрирует по плану".
Бабин уточнил, что со своей стороны экипаж катера дал понять пограничникам Украины, что "коллегам" лучше не идти на сближение ближе чем на 20 кабельтов, "что и было сделано" в результате.
Экс-представитель попенял украинским властям на просчёт. По его словам, в акватории Азова таким образом могут происходить различные провокации, передаёт "Политнавигатор".
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