"Мандела в одном ряду с Навальным — какой позор!": Немецкие читатели о премии имени Сахарова

Читатели Der Spiegel назвали оскорблением присуждение Навальному премии имени Сахарова. "Нельсон Мандела в одном ряду с Навальным — какой позор!" – пишут они.

Отбывающий срок в тюрьме по делу о мошенничестве блогер-оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Читатели издания называют это оскорблением людей, которые получали эту премию ранее.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" присуждается Европейским парламентом. Её размер составляет 50 тысяч евро. В этом году Европарламент присудил премию Навальному за "огромное мужество".

Однако простые немцы не разделяют энтузиазма европейских политиков. Читатели Der Spiegel называют присуждение премии Навальному – оскорблением других лауреатов, а также напоминают о националистических "корнях" оппозиционера.

Дать приз за защиту прав человека доказанному неонацисту. Это так же неприлично, как премии, выданные Обаме и Киссинджеру,

- пишет в комментариях читатель под ником AndreasNegativling.

Это просто еще одно оскорбление людям, которые раньше получили эту самую премию Сахарова,

- добавляет Bernd_aus_MV.

Нельсон Мандела в одном ряду с Навальным — какой позор! Настоящий народный трибун и какой-то самозваный борец с коррупцией,

- соглашается DdknzExu.

Напомним, что ранее Нобелевскую премию мира получил главный редактор русского оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов. Примечательно, что "борцы с режимом" в России расценили это как предательство, особенно после того, как лауреата поздравил президент России Владимир Путин. По мнению "оппозиционеров", эту премию также должен был получить Навальный.