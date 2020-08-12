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"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 08:45 • 289 • Политика
На белорусском ТВ показали признательные показания двух участников беспорядков в центре Минска. "Мамкины революционеры", - комментирует видео телеведущая Ольга Скабеева.
Во время беспорядков в Минске милиция Белоруссии задержала порядка 2000 человек. В эфире белорусского ТВ показали признательные показания молодых людей, откликнувшихся на призывы в Telegram выходить на улицы и "свергать режим".
Первый рассказал, как 10 августа увидел в Telegram сообщение о сборе в центре Минска, после чего положил в багажник автомобиля биту и отправился в центр столицы Белоруссии. Он добавил, что его действия и действия других участников беспорядков координировали специальные люди.
Второй сообщил, что в группе, к которой он присоединился, было человек 25, хотя обещали в 10 раз больше. Также он отметил, что только получал инструкции от координаторов протестов и не имел с ними прямой обратной связи.
Оба молодых человека заявили, что раскаиваются в том, что приняли участие в беспорядках.
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