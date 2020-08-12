Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением

12 августа 2020, 08:45  •  289 • Политика
На белорусском ТВ показали признательные показания двух участников беспорядков в центре Минска. "Мамкины революционеры", - комментирует видео телеведущая Ольга Скабеева.
Во время беспорядков в Минске милиция Белоруссии задержала порядка 2000 человек. В эфире белорусского ТВ показали признательные показания молодых людей, откликнувшихся на призывы в Telegram выходить на улицы и "свергать режим".
Первый рассказал, как 10 августа увидел в Telegram сообщение о сборе в центре Минска, после чего положил в багажник автомобиля биту и отправился в центр столицы Белоруссии. Он добавил, что его действия и действия других участников беспорядков координировали специальные люди.
Второй сообщил, что в группе, к которой он присоединился, было человек 25, хотя обещали в 10 раз больше. Также он отметил, что только получал инструкции от координаторов протестов и не имел с ними прямой обратной связи.
Оба молодых человека заявили, что раскаиваются в том, что приняли участие в беспорядках.
На белорусском ТВ показали раскаяния мамкиных революционеров (МБХ-медиа представляет), - прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



289
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
12 августа 2020, 00:30
Переворот в Белоруссии - подарок на 90-летие Соросу? У ОМОНа есть шанс испортить праздник
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белорус...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
10 августа 2020, 15:30
Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.