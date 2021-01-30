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"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России

30 января 2021, 23:40  •  152 • Политика
ОП РФ просит Роскомнадзор рассмотреть возможность удаления TikTok из App Store, если там снова начнут вербовать детей на митинги за Навального.
Если соцсеть TikTok снова будет использована для призывов детей и подростков принять участие в несанкционированных акциях, её следует удалить из магазинов приложений App Store и Google Play. С таким предложением к Роскомнадзору обратилась Комиссия Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
В обращении отмечается, что за последнее время комиссия стала получать всё больше жалоб от граждан, представителей родительских и просемейных организаций, на TikTok. В частности, соцсеть, распространяя среди детей и подростков контент, содержащий призывы к участию в несогласованных массовых акциях, нарушила российское законодательство.
В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей,
- гласит предложение комиссии ОП.
Также в обращении отмечается, что в связи с последними событиями комиссия собирается взять под общественный контроль распространяемый в TikTok контент для детей и подростков. В частности, это касается деструктивного и опасного контента.
Напомним, в преддверии несанкционированной акции 23 января именно TikTok стал основной платформой, используя которую детей и подростков спровоцировали принять участие в ней. Соцсеть наводнили видеоролики, на кадрах которых фейковые полицейские срывают с себя погоны и зовут всех на акцию протеста.

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