"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России

Если соцсеть TikTok снова будет использована для призывов детей и подростков принять участие в несанкционированных акциях, её следует удалить из магазинов приложений App Store и Google Play. С таким предложением к Роскомнадзору обратилась Комиссия Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

В обращении отмечается, что за последнее время комиссия стала получать всё больше жалоб от граждан, представителей родительских и просемейных организаций, на TikTok. В частности, соцсеть, распространяя среди детей и подростков контент, содержащий призывы к участию в несогласованных массовых акциях, нарушила российское законодательство.

В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей,

- гласит предложение комиссии ОП.

Также в обращении отмечается, что в связи с последними событиями комиссия собирается взять под общественный контроль распространяемый в TikTok контент для детей и подростков. В частности, это касается деструктивного и опасного контента.

Напомним, в преддверии несанкционированной акции 23 января именно TikTok стал основной платформой, используя которую детей и подростков спровоцировали принять участие в ней. Соцсеть наводнили видеоролики, на кадрах которых фейковые полицейские срывают с себя погоны и зовут всех на акцию протеста.