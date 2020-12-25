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"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
25 декабря 2020, 04:00 • 92 • В мире
Украинские бойцы без стеснения записывают ролики для Tik Tok, устраивая на камеру и полуголые танцы с канканом под слова о "маменькиной деточке". Творческие номера бойцов высмеял экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Украинская "наисильнейшая" армия на континенте, как её называл экс-президент Незалежной Пётр Порошенко, опозорилась в Tik Tok. Наглядно опровергая слова бывшего лидера страны, бойцы записывают ролики в неадекватном состоянии и устраивают полуголые танцы.
Подборку творческих номеров солдат ВСУ для Tik Tok обнародовал экс-депутат Рады Алексей Журавко.
На одной из записей солдат пытается станцевать канкан под слова "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка".
В другом номере человек в военной форме, вероятно, находясь в неадекватном состоянии, держит дерево.
В подборке есть видео, где полуголые бойцы отплясывают на потеху сослуживцам, а также запись, как военный стреляет в воздух, "демонстрируя свою силу", передаёт РИА ФАН.
"Да это воины, защитники?" - спрашивает под видео один из комментаторов.
В Сети довольно часто всплывают ролики с участием военнослужащих украинской армии. Также неоднократно сообщалось о наркотических практиках в ВСУ.
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