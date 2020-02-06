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"Мама сражается с монстром": Заражённая коронавирусом мать растрогала Сеть своими "воздушными объятиями" для дочки
06 февраля 2020, 21:09 • 20 • В мире
В китайской больнице медсестра, заражённая коронавирусом, отправляет своей дочке "воздушные объятия" и обещает, что всё будет хорошо. Пользователи в Сети растрогались от невероятно тёплой и очень грустной истории из Китая. "Мама сражается с монстром, всё будет хорошо", - обещает женщина.
На видео, которое облетело уже почти всю Сеть, плачущая девчушка, которая повторяет: "Мама, мамочка, я скучаю", - говорит она.
Поодаль стоит женщина - её и ребёнка не подпускают друг к другу. Причина в том, что мать заражена коронавирусом.
"Я обязательно вернусь домой, как только выздоровею, - говорит она. - Я обещаю, всё будет хорошо".
"Я так сильно скучаю", - плачет девочка.
"Мама сражается с монстром", - отвечает ей женщина, которая сама еле сдерживает рыдания. И раскрывает руки в "воздушных объятиях".
Стало известно, что женщина - медсестра, которая работала в больнице и помогала бороться с коронавирусом. И сама стала жертвой опасной болезни.
"Это видео растрогало меня, мне так стало грустно", - пишет пользователь m.a.n.o.j_g.o.w.d.a
"Я уже выплакала литр слёз", - добавляет emo_child_dreamlandcry.
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