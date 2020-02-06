"Мама сражается с монстром": Заражённая коронавирусом мать растрогала Сеть своими "воздушными объятиями" для дочки

На видео, которое облетело уже почти всю Сеть, плачущая девчушка, которая повторяет: "Мама, мамочка, я скучаю", - говорит она.

Поодаль стоит женщина - её и ребёнка не подпускают друг к другу. Причина в том, что мать заражена коронавирусом.

"Я обязательно вернусь домой, как только выздоровею, - говорит она. - Я обещаю, всё будет хорошо".

"Я так сильно скучаю", - плачет девочка.

"Мама сражается с монстром", - отвечает ей женщина, которая сама еле сдерживает рыдания. И раскрывает руки в "воздушных объятиях".

Стало известно, что женщина - медсестра, которая работала в больнице и помогала бороться с коронавирусом. И сама стала жертвой опасной болезни.

"Это видео растрогало меня, мне так стало грустно", - пишет пользователь m.a.n.o.j_g.o.w.d.a

"Я уже выплакала литр слёз", - добавляет emo_child_dreamlandcry.