"Мама сказала, что здесь тюрьмы не будет": Ни один ребёнок - заложник ИГИЛ не будет отправлен в детдом

Усилиями многих людей удалось вызволить из тюрем Ирака российских малышей, отправившихся туда вслед за родителями - не по собственному желанию, а потому что взрослые так решили. Накануне домой приехала последняя большая группа - 32 ребёнка. Всего же в течение 2019 года вытащили 122 малыша.

В тюрьмах оказались дети последователей ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В заключение они чаще всего попадали вместе с мамами - ни в чём не повинные жертвы ошибок взрослых. Их и спасают представители МИД, МЧС, МВД и Минздрава - общими усилиями, организуя работу и с другими ведомствами, способными помочь.

"Дети халифата прилетели из Ирака в Россию. 32 будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам, включая Москву, Ярославль, Пензу и другие, - пишет в своём телеграм-канале военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. - Есть список ещё на 146 детей, находящихся в Ираке. 49 прошли процедуру отбора проб на ДНК".

Несмотря на то что мамы остались в Ираке, ни один из малышей не будет отправлен в детский дом. У каждого нашлись близкие родственники в России, и это очень важно. Дети воссоединятся с семьями. Пока последнюю русскую группу везли в Национальный исследовательский центр здоровья, журналисты наблюдали за этой пёстрой компанией - одни плакали, другие спали, уставшие после долгого перелёта. И лишь одна девочка, не отрывая глаз от окна, твердила: "Мама сказала, что здесь тюрьмы не будет". Кажется, именно этот образ, переданный "КП", и должен стать иллюстрацией трагедии, произошедшей с малышами, и спасения, случившегося с ними теперь. Сейчас важной становится проблема адаптации малышей. Смогут ли они приспособиться к жизни в России? Этот вопрос Царьград задавал экспертам.

"Проблема сложная, но у России есть достаточный опыт"

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, говоря об адаптации малышей, отметил, что проблема сложна ещё и потому, что иногда в Россию возвращают тех, кого взрослые уже попытались сделать террористами.

"Действительно, массовое возвращение детей боевиков в Россию из Сирии и Ирака, где они были и в районе боевых действий, и сами зачастую носили оружие и прониклись этой идеологией джихадизма, действительно сложная проблема. Здесь надо сказать, что у нас уже есть некоторый опыт. Поскольку в Чечню возвращали детей боевиков, из семей боевиков, которые уезжали туда. И в Чечне как раз были специальные меры приняты, работала специальная программа по их реабилитации - вхождению в общество".

Сегодня Россия может применить этот опыт для себя и показать его другим. Ещё одна сложность - все дети разные, начиная от возраста и заканчивая какими-то особенностями.

"Но если дети младшего возраста, их проще перевоспитать, и в школы, когда они будут ходить и подвергаться, так скажем, воздействию общения со сверстниками, и специальные программы есть, которые должны привести к реабилитации сознания этих детей, - продолжил Долгов. - Хотя это сложно. И здесь им надо уделять особое внимание. Возможно и создание какие-то особых интернатов. Но это уже вопрос к воспитателям, специалистам по детской психологии".

Военный врач, участник боевых действий Юрий Фокин считает, что война и тем более содержание в лагерях террористов не могло не сказаться на психике возвращённых детей.

"Пребывание детей в экстремальных ситуациях в мирной жизни, а мы говорим о детях, которые вернулись из горнила войны, из района боевых действий, тем более они находились в лагерях, и не простых лагерях, лагерях террористов, беженцев. Безусловно, это сказалось на их психологическом состоянии. У взрослых, которые возвращаются из района боевых действий, формируется так называемый чеченский, афганский синдром, и здесь, конечно, дети пережили все ужасы войны, и они не могут быть нивелированы быстро и сразу".

Именно поэтому, продолжает Фокин, необходимо им помогать стать частью нашего общества.