Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жертвы России в Сирии уже найдены. Что дальше?
«Сфокусируемся на угрозе со стороны США»: в Швеции прекратили преследование Асса...
"Хуже, чем предатели": У Норкина назвали проворовавшихся чиновников, т...
Зеленский: украинцы устали от ситуации с фирмой сына Байдена
Главная / Политика

"Мама сказала, что здесь тюрьмы не будет": Ни один ребёнок - заложник ИГИЛ не будет отправлен в детдом

19 ноября 2019, 22:09  •  10 • Политика
Последняя большая группа русских малышей, находившихся в лагерях террористов, а затем в тюрьмах, вывезена из Ирака. Одна из спасённых всю дорогу твердила: "Мама сказала, что здесь тюрьмы не будет". Все эти дети оказались в тяжелейшей ситуации, но сегодня важным становится вопрос адаптации. Смогут ли они влиться в нормальную жизнь дома - в России? Царьград говорил о проблеме с экспертами.
Усилиями многих людей удалось вызволить из тюрем Ирака российских малышей, отправившихся туда вслед за родителями - не по собственному желанию, а потому что взрослые так решили. Накануне домой приехала последняя большая группа - 32 ребёнка. Всего же в течение 2019 года вытащили 122 малыша.
В тюрьмах оказались дети последователей ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В заключение они чаще всего попадали вместе с мамами - ни в чём не повинные жертвы ошибок взрослых. Их и спасают представители МИД, МЧС, МВД и Минздрава - общими усилиями, организуя работу и с другими ведомствами, способными помочь.
"Дети халифата прилетели из Ирака в Россию. 32 будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам, включая Москву, Ярославль, Пензу и другие, - пишет в своём телеграм-канале военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. - Есть список ещё на 146 детей, находящихся в Ираке. 49 прошли процедуру отбора проб на ДНК".
Несмотря на то что мамы остались в Ираке, ни один из малышей не будет отправлен в детский дом. У каждого нашлись близкие родственники в России, и это очень важно. Дети воссоединятся с семьями. Пока последнюю русскую группу везли в Национальный исследовательский центр здоровья, журналисты наблюдали за этой пёстрой компанией - одни плакали, другие спали, уставшие после долгого перелёта. И лишь одна девочка, не отрывая глаз от окна, твердила: "Мама сказала, что здесь тюрьмы не будет". Кажется, именно этот образ, переданный "КП", и должен стать иллюстрацией трагедии, произошедшей с малышами, и спасения, случившегося с ними теперь. Сейчас важной становится проблема адаптации малышей. Смогут ли они приспособиться к жизни в России? Этот вопрос Царьград задавал экспертам.

"Проблема сложная, но у России есть достаточный опыт"

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, говоря об адаптации малышей, отметил, что проблема сложна ещё и потому, что иногда в Россию возвращают тех, кого взрослые уже попытались сделать террористами.
"Действительно, массовое возвращение детей боевиков в Россию из Сирии и Ирака, где они были и в районе боевых действий, и сами зачастую носили оружие и прониклись этой идеологией джихадизма, действительно сложная проблема. Здесь надо сказать, что у нас уже есть некоторый опыт. Поскольку в Чечню возвращали детей боевиков, из семей боевиков, которые уезжали туда. И в Чечне как раз были специальные меры приняты, работала специальная программа по их реабилитации - вхождению в общество".
Сегодня Россия может применить этот опыт для себя и показать его другим. Ещё одна сложность - все дети разные, начиная от возраста и заканчивая какими-то особенностями.
"Но если дети младшего возраста, их проще перевоспитать, и в школы, когда они будут ходить и подвергаться, так скажем, воздействию общения со сверстниками, и специальные программы есть, которые должны привести к реабилитации сознания этих детей, - продолжил Долгов. - Хотя это сложно. И здесь им надо уделять особое внимание. Возможно и создание какие-то особых интернатов. Но это уже вопрос к воспитателям, специалистам по детской психологии".
Военный врач, участник боевых действий Юрий Фокин считает, что война и тем более содержание в лагерях террористов не могло не сказаться на психике возвращённых детей.
"Пребывание детей в экстремальных ситуациях в мирной жизни, а мы говорим о детях, которые вернулись из горнила войны, из района боевых действий, тем более они находились в лагерях, и не простых лагерях, лагерях террористов, беженцев. Безусловно, это сказалось на их психологическом состоянии. У взрослых, которые возвращаются из района боевых действий, формируется так называемый чеченский, афганский синдром, и здесь, конечно, дети пережили все ужасы войны, и они не могут быть нивелированы быстро и сразу".
Именно поэтому, продолжает Фокин, необходимо им помогать стать частью нашего общества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 09:09
"Мы невиновны": "Радио Свобода" пытается вызвать сочувствие к обвиняемым в терактах в Петербурге
18 ноября 2019, 23:24
Банальная проблема стала остросоциальной: Почему в Италии растёт число приютов для мужчин в разводе
19 ноября 2019, 18:54
Российская пропаганда бьёт по ветеранам США? Сенаторов взбаламутила новая русская "страшилка"
19 ноября 2019, 02:39
Без штрафов и претензий: "Газпром" назвал "Нафтогазу" условия продления транзита
19 ноября 2019, 18:54
Министр энергетики Украины в прямом эфире потребовал от "Газпрома" компромисса
19 ноября 2019, 00:39
МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неизменной
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
14 ноября 2019, 12:09
"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.