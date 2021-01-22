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"Мама, мне страшно!": Родителей вооружили советами в ответ на пугающие призывы "навальнят"
22 января 2021, 20:25 • 197 • Политика
Лавина призывов в соцсетях выходить на митинги в поддержку Навального вызывает уже пугающую реакцию у интернет-пользователей. Пока РКН взялся за чистку подобных призывов, родителей "вооружают" советами о том, как уберечь детей от опасных протестов.
После призывов детям и подросткам выходить на митинг за Алексея Навального организаторы несанкционированной акции перешли к тактике запугивания и угроз. Об этом сообщают родители в Telegram.
На днях соцсеть TikTok захлестнула волна видео с призывами выходить на улицы и митинговать за Навального. А переодетые в полицейскую форму блогеры показательно срывали с себя погоны в знак солидарности с протестующими. Теперь в ход пошли более изощрённые методы.
- сообщает Telegram-канал "Осторожно! Дети".
В связи с этой серьёзной ситуацией уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан и мать четверых детей Ирина Волынец призвала родителей проявить особое внимание к тому, чем заняты дети и какие места они посещают. Потому что от этого зависит их жизнь и здоровье.
- предупредила уполномоченная по правам ребёнка.
Она добавила, что агитация на акции идёт не только в TikTok, но и в других соцсетях и мессенджерах. Поэтому не стоит недооценивать опасность. Необходимо поговорить с детьми и объяснить, что на самом деле происходит.
- звучит главный вопрос к родителям России.
Напомним, что "выход на прогулку" - это один из любимых трюков Навального и его команды. Детям и подросткам внушают, что незаконная акция - это всего лишь "прогулка" и им ничего за это не будет. А потом, уже на месте, молодёжь организуют опытные провокаторы и группами натравливают на полицейских и ОМОН.
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