"Мама, мне страшно!": Родителей вооружили советами в ответ на пугающие призывы "навальнят"

После призывов детям и подросткам выходить на митинг за Алексея Навального организаторы несанкционированной акции перешли к тактике запугивания и угроз. Об этом сообщают родители в Telegram.

На днях соцсеть TikTok захлестнула волна видео с призывами выходить на улицы и митинговать за Навального. А переодетые в полицейскую форму блогеры показательно срывали с себя погоны в знак солидарности с протестующими. Теперь в ход пошли более изощрённые методы.

Моя 20-летняя дочь вчера пришла и сказала: Мама! Мне страшно. Она открывает тик-ток, а там сплошные призывы выходить. Выходить и бороться. А может, даже и проливать кровь,

- сообщает Telegram-канал "Осторожно! Дети".

В связи с этой серьёзной ситуацией уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан и мать четверых детей Ирина Волынец призвала родителей проявить особое внимание к тому, чем заняты дети и какие места они посещают. Потому что от этого зависит их жизнь и здоровье.

Профессиональные манипуляторы, пользуясь их неопытностью и доверчивостью, готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих гнусных целей. Даже ценой детских жизней провокаторы продолжат отрабатывать пункты своих методичек, и остановить наших детей от опасного шага можем только мы с вами, родители, бабушки и дедушки,

- предупредила уполномоченная по правам ребёнка.

Она добавила, что агитация на акции идёт не только в TikTok, но и в других соцсетях и мессенджерах. Поэтому не стоит недооценивать опасность. Необходимо поговорить с детьми и объяснить, что на самом деле происходит.

А вы объяснили вашим детям ситуацию? Их тоже приглашали "на прогулку" 23 января?

- звучит главный вопрос к родителям России.

Напомним, что "выход на прогулку" - это один из любимых трюков Навального и его команды. Детям и подросткам внушают, что незаконная акция - это всего лишь "прогулка" и им ничего за это не будет. А потом, уже на месте, молодёжь организуют опытные провокаторы и группами натравливают на полицейских и ОМОН.