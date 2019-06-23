"Мама, меня Иран ударил": Нападки Вашингтона на Тегеран высмеяли даже американцы

Напомним, в четверг, 20 июня, КСИР сообщил, что американский беспилотник был сбит иранской ракетой у входа в Персидский залив. С позиции Ирана, дрон, выключивший опознавательное оборудование, пересек воздушное пространство страны и был причислен к потенциально опасному объекту. В то же время США настаивают, что объект был в международном пространстве.

В итоге инцидент едко высмеяли в одном из вечерних шоу на американском телеканале. Отрывок с разбором ситуации с дроном перевел и опубликовал юморист Андрей Бочаров.

Ведущий шоу отметил, что заявления США о том, что дрон, мол, не нарушал границ и просто летал в международном пространстве, не выдерживают никакой критики. Он показал на карте, насколько далеко США и Иран, и задался вопросом – почему американский беспилотник оказался так далеко от родных границ?

При этом он указал, что дрон, даже если верить Вашингтону, "дразнил" иранцев, патрулируя их границы. "Я тебя не трогаю, не трогаю, не трогаю… Мама, меня Иран ударил!" - перевел ироничный комментарий американца Бочаров.

Также у телеведущего вызвало большое удивление то, что американские СМИ публиковали фотографии беспилотника, громко сетуя о его "гибели". "Такое ощущение, что у него в Америке осталась семья", - пошутил американец.