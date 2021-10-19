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"Малый локдаун в России уже вводят, ждём крупный": Эксперт о заявлении Голиковой

19 октября 2021, 16:25  •  33 • Политика
В беседе с "Первым русским" предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней прокомментировал эксперт. " Малый локдаун в России уже вводят, ждём крупный", - отметил Андрей Перла.
Зампред правительства России Татьяна Голикова высказала своё предложение ввести локдаун в стране. На заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 она сообщила, что по всей России не мешало бы организовать своего рода локдаун с 30 октября по 7 ноября. А для ряда сложных регионов закрытие стоит утвердить уже с 23 октября.
Решение для "Первого русского" прокомментировал политический консультант Андрей Перла. Эксперт напомнил, что предложение Татьяны Голиковой уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. И, по всей видимости, до реализации предложения остаются считаные часы:
Это малый локдаун, крупный за ним не замедлит. Вместе со всеми прелестями падения малого-среднего бизнеса, общего сокращения экономики и прочим. И последующих "веротолётных раздач" денег, потому что как иначе населению свести концы с концами?
При этом никаких аргументов в пользу того, что принимаемые меры как-то улучшат ситуацию с распространением ковида, эксперт не видит.
Даже если представить себе, что в эту неделю в пункты вакцинации выстроятся длинные очереди, а этого как раз совершенно точно не случится, - заключил Перла.
В деталях о предложенном "малом локдауне" мы рассказывали ранее.

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