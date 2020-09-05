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"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального

05 сентября 2020, 17:40  •  191 • Политика
Телеведущий Царьграда Иван Кондаков, выступающий под псевдонимом в юмористической программе "Жора Жиров против режима", раскрыл детали "отравления" Навального. "Малый был непрофессионалом", - объяснил он.
В своей авторской программе телеведущий иронично выдвинул свою версию "отравления" блогера Алексея Навального. Он в шутку предположил, что не обошлось без "колдуна".
"Были слухи, что у Лёхи с "этим делом" было плохо, и тогда его жена пригласила "колдуна", - гласят первые строчки песни Жирова.
Но "малый был непрофессионалом" и в итоге вместо нужного препарата "получился "Новичок".
Он также отметил с сарказмом, что неизвестные продолжают распространять "Новичок", подсыпая его так называемым оппозиционерам прямо в нижнее бельё. Очевидно, что ироничные строки Жирова стали своеобразным ответом на необоснованные обвинения в адрес России со стороны Запада - якобы Москва причастна к состоянию Навального. Однако до сих пор обвинители не предоставили ни одного факта, кроме голословных заявлений.
Накануне военные токсикологи Германии заявили, что обнаружили остатки яда на коже Навального, в его крови, моче, а также на бутылке, из которой он пил. Бутылку передали родственники российского оппозиционера после его госпитализации. Немецкие специалисты полагают, что блогер пил воду из этой бутылки уже после отравления. Остатки яда могли образоваться на ней из-за контакта с заражённым человеком.

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