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"Маловероятно, что много поступит": Гейтс не увидел главного в российской вакцине от COVID-19

08 октября 2020, 10:20  •  109 • В мире
Основатель Microsoft Билл Гейтс позитивно оценил технологию российской вакцины от COVID-19, но не увидел главного. Он засомневался, что она будет интересна другим государствам. "Маловероятно, что много российской вакцины поступит за пределы страны", - считает миллиардер.
На онлайн-семинаре, который организовало издание The Wall Street Journal, Гейтс отметил, что с научной точки зрения разработки Москвы, а также Пекина вполне оправданны. Но западные препараты всё равно будут более востребованными на мировом рынке. Причину бизнесмен видит в том, что на Западе раньше приступили к третьему этапу клинических исследований и они проводятся более масштабно.
"Если они (вакцины западных компаний. - Ред.) будут успешны и будут предложены по низкой цене, маловероятно, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран", - произнёс миллиардер.
Однако он не заметил главного: Россия первой в мире разработала вакцину. Именно российский состав не вызвал нежелательных явлений у тех людей, кому он вводился, а поэтому был признан безопасным. Именно о "Спутнике V" написало авторитетнейшее в медицинских кругах издание The Lancet.
Билл Гейтс засомневался, что вакцина, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, будет интересна миру. И в этом он уже ошибся. Полсотни стран заинтересованы в получении "Спутника V". Российскую вакцину ждут в Азербайджане и Венесуэле, Белорусии и Казахстане, Бразилии и Мексике.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что проблема лишь в объёмах производства. Именно поэтому РФПИ взаимодействует лишь с небольшим количеством государств.

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