"Малорос" Зеленский устроил вторую за день свару в Николаеве - видео

После скандала с главой аэропорта президент Украины Владимир Зеленский продолжил разборки с местными властями в городе Николаеве. На этот раз гнев главы государства обратился на главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, которая до президентских выборов сказало о нем много чего неприятного.

В частности, женщина называла Зеленского в соцсетях "малороссом", призывала снять кандидатуру с выборов и грозила ему "поднятием на вилы". Во время визита Зеленского в Николаев жители города не упустили случая проинформировать главу государства о словах Москаленко в его адрес.

"Я малорос?! Вы серьезно говорите, что я малорос?" - прямо спросил президент Украины.

Глава облсовета попыталась оправдаться тем, что слова были сказаны до выборов. Однако это вызвало у Зеленского только больше вопросов.

"То есть тогда я был малоросом, а тут исправился и стал украинцем?" - уточнил Зеленский у Москаленко.

Также он потребовал от неё теперь доказать, что она сама является украинкой по национальности.