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"Малорос" Зеленский устроил вторую за день свару в Николаеве - видео
17 июля 2019, 19:39 • 75 • Политика
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Николаев у него возник конфликт с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, назвавшей его "малоросом".
После скандала с главой аэропорта президент Украины Владимир Зеленский продолжил разборки с местными властями в городе Николаеве. На этот раз гнев главы государства обратился на главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, которая до президентских выборов сказало о нем много чего неприятного.
В частности, женщина называла Зеленского в соцсетях "малороссом", призывала снять кандидатуру с выборов и грозила ему "поднятием на вилы". Во время визита Зеленского в Николаев жители города не упустили случая проинформировать главу государства о словах Москаленко в его адрес.
Глава облсовета попыталась оправдаться тем, что слова были сказаны до выборов. Однако это вызвало у Зеленского только больше вопросов.
Также он потребовал от неё теперь доказать, что она сама является украинкой по национальности.
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