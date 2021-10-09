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"Мало способов задержать": Эксперт признал беспомощность Варшавы в деле "Северного потока – 2"

09 октября 2021, 03:50  •  71 • Политика
Эксперт европейского портала, посвящённого энергетике, Даниэль Чижевский признал беспомощность Варшавы в деле "Северного потока – 2". По его мнению, газопровод будет запущен, вопрос лишь в сроках. "Мало способов задержать", - констатировал он.
Чижевский признал, что Европа испытывает острый дефицит газа, чем и обусловлены исторические рекорды цен.
"В свою очередь, это вызвано деятельностью "Газпрома", который не качает через другие трубопроводы столько газа, сколько нужно Европе. Идут минимальные объёмы", - считает эксперт.
По его мнению, "Газпром" намеренно давит на ЕС, чтобы ускорить процесс сертификации "Северного потока – 2". В 2019 году 40% от общего объёма потребляемого Европой газа транспортировались из России. Когда заработает Nord Stream 2 этот показатель вырастет до 50%, что "уже очень близко к монопольной позиции", отметил Чижевский.
Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" является угрозой энергетической безопасности Европы. Его сертификация может продлиться месяцы. Эксперт намекнул: польская PGNiG и её немецкая "дочка" могут затянуть процесс. Однако газопровод уже достроен полностью, закачка газа в него начата. Процесс сертификации актуален только для той части, что проходит по немецким территориальным водам. В остальных фрагментах газомагистрали евросоюзные регуляции не имеют силы, признал Чижевский.
"Честно говоря, сейчас уже мы мало что можем поделать с "Северным потоком – 2". Остаётся мало способов его задержать", - констатировал он в беседе с журналистом Polskie Radio.
"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина, Польша и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом.

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