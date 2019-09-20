"Мало они Кенигсберг утюжили": Сатановский посоветовал американцам выметаться из Евразии

Эксперт отметил, что американцам мало того, как они "утюжили" Кенигсберг во Вторую мировую войну, после того как поняли, что он достанется СССР - они собираются ещё раз разнести его "вдребезги и пополам". "Во-первых, спасибо за честность", - сыронизировал Сатановский.

Во-вторых, отмечает политолог, после таких заявлений в Евразии не должно остаться "ничего американского в принципе". "Раз у них такой боевой настрой, пусть сидят на своём континенте", - подчеркнул эксперт.

По словам Сатановского, выдавливание США из Европы - "стратегическая задача", над которой надо работать. В-третьих, отметил он, заявление американского генерала заставляет пересмотреть принцип "переговоров с Америкой любой ценой" - тему, которую так любит немалая часть российского истеблишмента.

"Хотя с этих как с гуся вода. Ничего их не учит", - пессимистично заключает он.