Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит": Путин напомнил митин...
В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине
"Можно чиновнику диктовать свои условия": Военкор Коц об уязвимости ин...
Игорь Панарин: Мировая политика О создании ГИАРуссии
Главная / Политика

"Мало не покажется": Путин сделал жёсткое предупреждение на призывы убивать детей силовиков

26 февраля 2020, 16:09  •  156 • Политика
Президент России Владимир Путин возмутился призывами убивать детей силовиков. В ответ глава государства сделал жёсткое предупреждение. "Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, - подчеркнул Путин. - С этим не шутят".
Призывы убивать детей силовиков, ранее вызвавшие широкий общественный резонанс в России, прокомментировал и президент Владимир Путин. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он возмутился тем, что подобная агрессия была направлена против тех, кто "под пули лезет, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан".
"Это что такое?" - негодует глава государства.
В ответ на подобные призывы Путин сделал жёсткое предупреждение.
"Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, - предупредил президент России. - С этим не шутят".
В ответ на вопрос собеседника, журналиста Андрея Ванденко, о ранимости полицейских после несанкционированных митингов, которые проходили в Москве, Путин заметил, что стражи порядка "и ранимые, и трепетные".
"Они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того - они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях", - резюмировал глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
26 февраля 2020, 03:09
Стерильные меры: Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь
25 февраля 2020, 20:39
Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть
25 февраля 2020, 17:24
Песков вновь опроверг обвинения США о «вмешательстве» России
26 февраля 2020, 16:09
"Всё не так однозначно": Нашлось объяснение "русским сезонам" Порошенко-младшего в Лондоне
26 февраля 2020, 16:09
"Мало не покажется": Путин сделал жёсткое предупреждение на призывы убивать детей силовиков
25 февраля 2020, 17:24
Ответственность за отчуждение территорий РФ внесут в УК и КоАП
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах...
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журнали...
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.