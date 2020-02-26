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"Мало не покажется": Путин сделал жёсткое предупреждение на призывы убивать детей силовиков
26 февраля 2020, 16:09 • 156 • Политика
Президент России Владимир Путин возмутился призывами убивать детей силовиков. В ответ глава государства сделал жёсткое предупреждение. "Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, - подчеркнул Путин. - С этим не шутят".
Призывы убивать детей силовиков, ранее вызвавшие широкий общественный резонанс в России, прокомментировал и президент Владимир Путин. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он возмутился тем, что подобная агрессия была направлена против тех, кто "под пули лезет, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан".
"Это что такое?" - негодует глава государства.
В ответ на подобные призывы Путин сделал жёсткое предупреждение.
"Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, - предупредил президент России. - С этим не шутят".
В ответ на вопрос собеседника, журналиста Андрея Ванденко, о ранимости полицейских после несанкционированных митингов, которые проходили в Москве, Путин заметил, что стражи порядка "и ранимые, и трепетные".
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