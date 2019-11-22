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"Мало не покажется": Онищенко предупредил о главной опасности лекарств в кредит

22 ноября 2019, 21:39  •  46 • Политика
Геннадий Онищенко раскритиковал идею продавать в кредит лекарства. "Если им потом втемяшится в голову продавать эти долги коллекторам - легализованным бандитам, то мало не покажется", - предупредил он.
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу по продаже лекарств в кредит. Бывший главный санитарный врач России и первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко жёстко раскритиковал данную инициативу.
По его словам, продажа лекарств в кредит - это крайне спорная задумка, потому что используется ситуация, когда человек особо не раздумывает. То есть перед ним буквально стоит вопрос "быть или не быть". Для того, чтобы взвесить все риски, в такой ситуации нет ни времени, ни возможности.
"Это даже не покупка квартиры, и если им потом втемяшится в голову продавать эти долги коллекторам - легализованным бандитам, то мало не покажется", - цитирует Nation News слова Онищенко.
Он подчеркнул, что никаких аргументов за подобные кредиты он не видит.

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