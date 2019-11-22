|
"Мало не покажется": Онищенко предупредил о главной опасности лекарств в кредит
22 ноября 2019, 21:39 • 46 • Политика
Геннадий Онищенко раскритиковал идею продавать в кредит лекарства. "Если им потом втемяшится в голову продавать эти долги коллекторам - легализованным бандитам, то мало не покажется", - предупредил он.
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу по продаже лекарств в кредит. Бывший главный санитарный врач России и первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко жёстко раскритиковал данную инициативу.
По его словам, продажа лекарств в кредит - это крайне спорная задумка, потому что используется ситуация, когда человек особо не раздумывает. То есть перед ним буквально стоит вопрос "быть или не быть". Для того, чтобы взвесить все риски, в такой ситуации нет ни времени, ни возможности.
Он подчеркнул, что никаких аргументов за подобные кредиты он не видит.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 18:09
|
21 ноября 2019, 22:54
|
16 ноября 2019, 19:09
|
21 ноября 2019, 00:09
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 00:39
|
16 ноября 2019, 04:56