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"Мало набирают и обижаются": Социологи ответили на выпад Собчак о фальсификации выборов
11 марта 2018, 18:54 • 299 • Политика
Кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила в фальсификациях ФОМ и ВЦИОМ. В своем Инстаграме она написала, что публикуемая ими статистика - это инструмент управления общественным мнением.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак на личной странице в соцсети заявила, что ее предполагаемые результаты на выборах 18 марта социологи занижают. Обвинения она выдвинула в адрес ФОМ и ВЦИОМ, подчеркнув, что они "фальсифицируют выборы".
Представители социологических служб прокомментировали заявления Собчак. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что опросы общественного мнения проводятся центром каждую неделю. И везде результат Собчак не самый высокий. По последним данным, она может набрать не более 3 процентов голосов. В то же время рейтинг Собчак составляет 1,6 процента, добавляет Федоров. Впрочем, тенденция к повышению рейтинга Собчак есть. Однако это доли процента.
Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман и вовсе назвал заявления Ксении Собчак "чушью, которая бывает всегда на выборах". Он предположил, что Собчак - один из кандидатов, обидевшихся на социологов из-за низких результатов.
Комментарии Федоров и Кертман дали в беседе с РБК.
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