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"Мало ли чего говорит президент": Грефу невыгодно исполнять. Сатановский объяснил принцип

09 мая 2020, 05:10  •  42 • Политика
Политолог Евгений Сатановский в разговоре с Царьградом прокомментировал возможность обрушения американского доллара одной сделкой КНР, подчеркнув, что китайцев в первую очередь заботит прибыль, а не политика. В нашей же стране, по его словам, решения должен принимать президент, но, как показывает реальность, не все готовы исполнять его решения. К примеру, по словам Сатановского, главе Сбербанка Герману Грефу это невыгодно.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал для Царьграда информацию из китайских СМИ о том, что КНР одной сделкой может обвалить доллар. По словам эксперта, подобные заявления делаются в рамках информационной войны, но не обязательно будут исполняться. Сатановский уверен, что китайцы всегда действуют в первую очередь из соображений выгоды, и объяснил, почему у России не получается "быть китайцами".
"У нас из китайцев один Шойгу по происхождению этническому - с Дальнего Востока. У нас китайцев мало. А те, которые есть, они какие-то другие. Поэтому что значит "нам быть как они"? Для этого есть президент в стране, пускай он сам решает, чего надо. Надо держать деньги в стране и вкладывать их в страну, значит, будет держать деньги в стране. А надо из страны всё что можно вынуть, повесить страну на просушку с её медициной, образованием, промышленностью, оборонкой, в том числе все деньги превратить в бумаги, которые в руках у наших банкиров, ну так пока что это происходит. Значит, для этого есть какие-то высокие непонятные человеку тупому, серому и вполне необразованному в высших государственных материях, вроде меня, причины. Я откуда знаю, почему у нас так?" - резко заявил Сатановский.
По его словам, такая ситуация сложилась ещё при советской власти, и с тех пор ничего не поменялось, а действия принимаются только тогда, когда "клюнет жареный петух".
"Вот с коронавирусом клюнул, и что? Когда приходится в госпитали превращать торговые центры и ставить на уши всю страну, держа её под замком, это означает как минимум, первое, система медицины разнесена вдребезги и ни к чему не готова вообще. Второе, нет системы контроля над ситуацией, позволяющей, например, выявить больных людей и их изолировать, чтобы не заражали, а не всю страну изолировать друг от друга. А то, что это делают все остальные и что у всех так плохо, честно говоря, не моё это дело, почему у нас так же по-дурацки, как в Италии, Америке, Китае с некоторыми правками. В этом плане что там у больших начальников с ценными бумагами, да я откуда знаю? Пусть это Чубайс расскажет, он главный создатель нашей системы, а за ним Кудрин", - ответил Сатановский.
Он привёл пример: Сбербанк отказывается обслуживать карты с истёкшим сроком действия, несмотря на рекомендации Центробанка и президента. Получается, что Герману Грефу плевать на рекомендации главы государства, отметил Сатановский.
"Вассал моего вассала - не мой вассал, говорили в феодализме. Мало ли чего кто говорит. ЦБ или президент. Наш президент это не для того рекомендует, чтобы исполняли. Он рекомендовал, он правильные вещи сказал, ЦБ правильные вещи сказал. А дальше, ребята, вы сами решайте, как вам в вашем конкретном банке выгодно. И всё. Когда президенту хочется чего-то добиться, он этого добивается. Это было видно по сочинской Олимпиаде, это было видно по мундиалю футбольному, по мосту в Крым. Значит, это не такой вопрос", - предположил Сатановский.

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