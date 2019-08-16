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"Маленький принц", каким его не знали: В Швейцарии найдены уникальные иллюстрации авторства Экзюпери
16 августа 2019, 04:54 • 56 • В мире
В Швейцарии недавно были найдены уникальные иллюстрации авторства Антуана де Сент-Экзюпери. На них изображены картинки к самому известному его произведению – "Маленькому принцу", каким его еще не знали.
Наброски обнаружились в коробке, хранившейся в здании бизнесмена и коллекционера Брюно Стефанини, умершего в прошлом году. Как пишет издание Francetvinfo, эскизы были приобретены на аукционе в Швейцарии около 30 лет назад.
В руках специалистов таким образом оказались ранние иллюстрации Экзюпери к написанной им сказке "Маленький принц". Предположительно, эти эскизы потом были использованы писателем при окончательном оформлении своего произведения. Рисовал он тушью и гуашью.
К примеру, среди эскизов – удав, проглотивший слона, и сам Маленький принц со своим Лисом. Хотя рисунки не датированы, эксперты полагают, они были сделаны до того, как книжка вышла в печатном виде. При этом некоторые наброски в плохом состоянии – вероятно, их придется реставрировать.
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