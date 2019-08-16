Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Оправдать отставание»: почему Болтон обвинил Россию в заимствовании американски...
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли Рос...
"Настоящее чудо": Видео с места подвига российских пилотов
Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова
Главная / В мире

"Маленький принц", каким его не знали: В Швейцарии найдены уникальные иллюстрации авторства Экзюпери

16 августа 2019, 04:54  •  56 • В мире
В Швейцарии недавно были найдены уникальные иллюстрации авторства Антуана де Сент-Экзюпери. На них изображены картинки к самому известному его произведению – "Маленькому принцу", каким его еще не знали.
Наброски обнаружились в коробке, хранившейся в здании бизнесмена и коллекционера Брюно Стефанини, умершего в прошлом году. Как пишет издание Francetvinfo, эскизы были приобретены на аукционе в Швейцарии около 30 лет назад.
В руках специалистов таким образом оказались ранние иллюстрации Экзюпери к написанной им сказке "Маленький принц". Предположительно, эти эскизы потом были использованы писателем при окончательном оформлении своего произведения. Рисовал он тушью и гуашью.
К примеру, среди эскизов – удав, проглотивший слона, и сам Маленький принц со своим Лисом. Хотя рисунки не датированы, эксперты полагают, они были сделаны до того, как книжка вышла в печатном виде. При этом некоторые наброски в плохом состоянии – вероятно, их придется реставрировать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 22:24
Пять лет изоляции и контейнер с мороженым: Как выжил Крым
15 августа 2019, 06:09
Стрелял и вел трансляцию: Наркоторговец в Филадельфии ранил шестерых копов в прямом эфире – СМИ
15 августа 2019, 15:39
Отпуск с ограничениями: представители малого бизнеса Турции требуют отменить систему «всё включено»
15 августа 2019, 15:54
"Легенда, побежденная олигархами": На Украине уничтожают конструкторское бюро, создавшее Т-34
15 августа 2019, 12:39
"Он начал понимать": В Филадельфии полиция надеется, что убедила стрелка в "выгодной сделке"
15 августа 2019, 12:39
"Пытался продать дом": У погибшего солиста The Prodigy были огромные долги - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 августа 2019, 01:39
Эхо, Дождь и Свобода снова врут, мы снова разоблачаем их ложь (ELLIOT)
16 августа 2019, 01:39
Еврогрузины строят новую дорогу к «русским оккупантам» (Руслан Осташко)
16 августа 2019, 01:24
СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу
16 августа 2019, 00:12
Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова
16 августа 2019, 01:24
«Оправдать отставание»: почему Болтон обвинил Россию в заимствовании американских гип...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
14 августа 2019, 05:39
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
11 августа 2019, 07:54
"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политолог о перспективе Украины в НАТО
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
13 августа 2019, 16:39
Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.