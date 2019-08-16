"Маленький принц", каким его не знали: В Швейцарии найдены уникальные иллюстрации авторства Экзюпери

Наброски обнаружились в коробке, хранившейся в здании бизнесмена и коллекционера Брюно Стефанини, умершего в прошлом году. Как пишет издание Francetvinfo, эскизы были приобретены на аукционе в Швейцарии около 30 лет назад.

В руках специалистов таким образом оказались ранние иллюстрации Экзюпери к написанной им сказке "Маленький принц". Предположительно, эти эскизы потом были использованы писателем при окончательном оформлении своего произведения. Рисовал он тушью и гуашью.

К примеру, среди эскизов – удав, проглотивший слона, и сам Маленький принц со своим Лисом. Хотя рисунки не датированы, эксперты полагают, они были сделаны до того, как книжка вышла в печатном виде. При этом некоторые наброски в плохом состоянии – вероятно, их придется реставрировать.