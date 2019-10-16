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"Маленький, худенький - не поднимет": Беспечного Зеленского в Донбассе подняли на смех
16 октября 2019, 09:54 • 83 • В мире
Пользователи Сети раскритиковали внешний вид украинского президента Владимира Зеленского во время поездки в зону боевых действий в Донбассе. На одном из фото главы государства запечатлено, как он шествует в бронежилете без бронированных пластин. Некоторые предположили, что Зеленский нелепо выглядит, другие сочли, что он попросту не сумел бы вынести тяжесть бронежилета.
Украинского президента Владимира Зеленского пользователи Сети подняли на смех. Причиной веселья в интернете стал странный вид главы государства, побывавшего в зоне боевых действий в Донбассе. В частности, речь идет о фото, где Зеленского запечатлели в бронежилете, но без бронированных пластин.
Автор снимка предложил главе государства хоть определиться - или плитоноску снять, или хоть бронеплиты надеть.
"Так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?" - иронично добавил он.
В комментариях, сообщает РИА Новости, внешний вид лидера Незалежной сочли нелепым.
Андрей Афанасенко в обсуждениях в шутку предположил, что украинский лидер использовал наноплиты.
Скриншот facebook.com/surkov.blog
"Плитоноска с плитами поди тяжелая? А он маленький, худенький - не поднимет!" - поиронизировал Tamilax Chotchalari.
"Пустая плитоноска - главный признак военного лоховства", - написал Олександр Сурков.
"Как корове седло", - отметила Галина Ткаченко.
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