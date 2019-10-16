"Маленький, худенький - не поднимет": Беспечного Зеленского в Донбассе подняли на смех

Украинского президента Владимира Зеленского пользователи Сети подняли на смех. Причиной веселья в интернете стал странный вид главы государства, побывавшего в зоне боевых действий в Донбассе. В частности, речь идет о фото, где Зеленского запечатлели в бронежилете, но без бронированных пластин.

Автор снимка предложил главе государства хоть определиться - или плитоноску снять, или хоть бронеплиты надеть.

"Так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?" - иронично добавил он.

В комментариях, сообщает РИА Новости, внешний вид лидера Незалежной сочли нелепым.

Андрей Афанасенко в обсуждениях в шутку предположил, что украинский лидер использовал наноплиты.

Скриншот facebook.com/surkov.blog

"Плитоноска с плитами поди тяжелая? А он маленький, худенький - не поднимет!" - поиронизировал Tamilax Chotchalari.

"Пустая плитоноска - главный признак военного лоховства", - написал Олександр Сурков.

"Как корове седло", - отметила Галина Ткаченко.