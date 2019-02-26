Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку
"Не отставать от шумеров": В Риге осквернили памятник Пушкину
"Такой мир на не нужен!" Американский гость УДИВИЛ студию критикой США...
Камчатку прикрыли от угроз: Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексо...
Главная / Политика

"Маленькие зеленые человечки" вошли в Крым": Украина просит Индонезию помочь вернуть полуостров

26 февраля 2019, 12:54  •  256 • Политика
СМИ сообщают о том, что Украина теперь просит Индонезию помочь вернуть полуостров. Журналисты цитируют слова посла Незалежной Владимира Пахиля, который жалобит власти страны сказками про то, как "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым", да еще без разрешения.
К кому только не обращалась Украина с 2014 года после исторического референдума и возвращения Крыма в состав России. Теперь дошло дело и до Индонезии. Как пишет издание Sindonews, цитируя слова посла Украины Владимира Пахиля, тот жалобит власти страны сказками про то, как "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым". К тому же вошли, по его словам, без разрешения.
"Пахиль в своем заявлении сказал, что пять лет назад российские войска или "маленькие зеленые человечки" вошли в Крым без военного пропуска", - сообщает издание.
Теперь Украина просит Индонезию помочь вернуть полуостров. Причем обращение Пахиль сделал ко всему "мировому сообществу", но Индонезию выделил отдельно.
"Украина настоятельно призывает международное сообщество и особенно республику Индонезию в качестве непостоянного члена нынешнего Совета Безопасности ООН продолжать усилия по прекращению смешанной агрессии России против Украины", - цитирует посла СМИ.
В своем обращении Пахиль назвал возвращение Крыма в состав России "временной оккупацией".
Напомним, Крым вернулся в состав России в результате проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Тогда абсолютное большинство жителей высказалось за переход.
В Киеве итоги референдума считают недействительными и заявляют об "оккупации" и "аннексии" Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



256
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 23:54
"Настало время сказать решительное "нет": Россия потребует от ООН не допускать дискриминации по языку
26 февраля 2019, 03:09
Самопровозглашенный президент Гуайдо обещал вернуться в Венесуэлу на этой неделе
25 февраля 2019, 20:39
Reuters обвинил Киселева в желании уничтожить давно закрытые военные базы США
Загрузка...
25 февраля 2019, 20:39
Сбежать с Украины в Европарламент: Порошенко пофантазировал о будущем
25 февраля 2019, 23:54
На выполнение поручений Путина в рамках послания будет потрачено около 236 млрд - Силуанов
25 февраля 2019, 17:24
Евросоюз заявил о неприемлемости военного вторжения в Венесуэлу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившему...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 03:09
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщ...
26 февраля 2019, 03:09
Успокаивает истеричных соседей: Эксперт объяснил, почему Меркель списывает на Москву ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
19 февраля 2019, 15:09
«Почти нацистская речь»: Трамп обратился к армии Венесуэлы
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.