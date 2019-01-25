"Маленькие планы Большого сатаны потерпят неудачу": Вслед за Эрдоганом граждане Турции высказались в поддержку Мадуро

После появления новости о том, что президент Реджеп Эрдоган позвонил по телефону президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и высказал тому слова поддержки, читатели турецкой газеты Haber7 также оставили массу комментариев в поддержку Боливарианской Республики, её народа и правительства. "Маленькие планы Большого сатаны потерпят неудачу", - написал один из них, имея в виду одно из традиционных прозвищ США на большом Ближнем Востоке.

Напомним, что ранее официальный представитель президента Турции Калын сообщил представителям СМИ, что президент Эрдоган позвонил лидеру Боливарианской Республики и обратился к нему со словами: "Брат мой Мадуро! Держись, мы с тобой". Кроме того, близкие по смыслу заявления в адрес Мадуро прозвучали также со стороны властей Боливии, Кубы, России и Мексики.

Ряд читателей Haber7 заявляют, что Анкара немедленно должна оказать Венесуэле поддержку в финансовом, политическом и, если потребуется, даже военном ключе. Другие прямо говорят о необходимости отправить в Боливарианскую Республику военных дружественной ей страны, чтобы не допустить дальнейшего вмешательства со стороны США.

Другие даже вспомнили обозначение "Большой сатана", некогда впервые применённое к США верховным лидером Ирана аятоллой Хомейни в речи от 5 ноября 1979 года. Один из них предположил, что благодаря уровню международной поддержки, оказываемой Венесуэле, планы США там потерпят неудачу.

"Маленькие планы Большого сатаны потерпят неудачу", - отметил пользователь турецкого сегмента Сети.

Подробней с мнением читателей Haber7 вы можете ознакомиться в соответствующем материале информресурса Inosmi.ru.