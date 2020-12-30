"Маленькая месть" генералу: Замсекретаря СНБО уволен после честного выговора Зеленскому

После критики идеи президента Украины Владимира Зеленского в случае войны с Россией мобилизовать и женщин, и мужчин украинский генерал Сергей Кривонос получил неприятный "подарок" к Новому году от главы государства. Его уволили указом президента с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом генерал сообщил на своей странице в Facebook и вызвал массу сочувственных комментариев подписчиков.

В частности, Кривонос сообщил о том, что на сайте Верховной рады опубликован законопроект, созданный с ним самим в соавторстве, - "О территориальной обороне Украины". В то же время на сайте главы государства вышел указ об увольнении генерала с должности замсекретаря СНБО.

"Можно уволить человека с должности, а человека с человека нельзя уволить!", - высказался Кривонос, с ехидцей "поблагодарив" Зеленского "за рождественский подарок".

Подписчики в большинстве своём посочувствовали генералу. Кто-то посчитал случившееся "маленькой местью", кто-то удивился, что увольнение случилось только сейчас, а не много раньше.

"Маленькая месть - ничто", - пишет Олег Яночкин. "Я вообще удивлен, что это было не год назад", - высказался Вячеслав Куприенко. "Сергей Григорович, то, что нас не убивает, делает нас сильнее!", - считает Roman Volodymyrovych.

Напомним, что замсекретаря СНБО Сергей Кривонос весьма жёстко и недвусмысленно высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин в случае войны с Россией.

Судя по посланию из СНБО в адрес украинского лидера, здесь идею главы государства категорически не разделяют, подчёркивая, что ВСУ "не воюют мясом". Кривонос задал логичный вопрос президенту: даже если (чисто теоретически) и получится мобилизовать и мужчин, и женщин, "они вообще смогут держать оружие в руках?". И тут же на него ответил однозначно: "Нет". Да и не хотят.

При этом, как стало известно, Кривонос выступил за скорейшее рассмотрение Верховной радой проекта закона о территориальной обороне Украины. Документ предусматривает создание сил территориальной обороны, члены которой будут хранить дома стрелковое оружие. Фактически украинцев готовятся вооружать и использовать для неизвестных целей в качестве пушечного мяса.

По словам Кривоноса, указанный законопроект будет своеобразной "азбукой" территориальной обороны и "расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, заканчивая последним гражданином Украины, который проживает на далёком хуторе или в далёком селе".