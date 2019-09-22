"Мальчики": Порошенко заявил о неспособности Зеленского посадить его в тюрьму

Экс-президент заявил, что нынешний состав правительства Украины – это "мальчики". По его словам, они далеко не первые, кто собирались упрятать его за решетку.

"Я не бoюсь никoго и ничегo, мoя пoлитсила не oпасается никогo. Ничегo у них не пoлучится", — сказал Порошенко.

Как заявил бывший украинский лидер, любое решение суда, вынесенное не в его пользу, ударит прежде всего по властям самой Украины.

В настоящее время Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, при этом в четырех из них в статусе свидетеля. Экс-президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, расследуются и дела против него о возможном уклонении от налогов и при покупке телеканала и продаже завода.

При этом официальных обвинений Порошенко пока что предъявлено не было.