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"Мальчики": Порошенко заявил о неспособности Зеленского посадить его в тюрьму
22 сентября 2019, 13:54 • 227 • Политика
Бывший глава Украины Петр Порошенко рассказал о своей уверенности в том, что нынешним украинским властям не удастся посадить его за решетку. При этом состав команды Зеленского он назвал "мальчиками".
Экс-президент заявил, что нынешний состав правительства Украины – это "мальчики". По его словам, они далеко не первые, кто собирались упрятать его за решетку.
"Я не бoюсь никoго и ничегo, мoя пoлитсила не oпасается никогo. Ничегo у них не пoлучится", — сказал Порошенко.
Как заявил бывший украинский лидер, любое решение суда, вынесенное не в его пользу, ударит прежде всего по властям самой Украины.
В настоящее время Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, при этом в четырех из них в статусе свидетеля. Экс-президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, расследуются и дела против него о возможном уклонении от налогов и при покупке телеканала и продаже завода.
При этом официальных обвинений Порошенко пока что предъявлено не было.
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