"Мальчик-бантик" Максим Галкин попал на BBC, будто "узник совести" - Витязева

В разговоре с Царьградом журналистка Юлия Витязева заявила, что если есть время и желание комментировать каждое выступление каждого комика, то "грех жаловаться".

"Дай Бог, чтобы это была наша самая большая проблема в жизни. Что касается Галкина. Нужно понимать, что это его профессия. То есть он артист разговорного жанра, таким образом он зарабатывает себе на хлеб. Поэтому обращать на это такое пристальное внимание и обсуждать это несколько дней и строить на этом фоне какую-то конспирологию, на самом деле, я считаю, не конструктивно. Потому что у нас есть более важные вещи, которые стоят нашего внимания", - подчеркнула Витязева.

Что касается содержания сказанного, то Витязева призналась, что лично она как гражданин России готова есть, пить и спать по расписанию, если это поможет быстрее справиться с проблемой коронавируса и вернуться к нормальной жизни.

"Дальше, кто такой Галкин? Муж Аллы Пугачёвой. Кто такой Сергей Семёнович Собянин? Это мэр города, мэр столицы. Москва - это город федерального значения. У нас здесь находятся все органы власти, поэтому прежде чем шутить над этим, нужно просто сопоставить ответственность, представить, готов ли ты брать на себя такой груз и отвечать за жизни миллионов людей, и за безопасность, и за всё остальное. Понятное дело, что пошутить надо. Все мы можем пошутить. Но когда это происходит смешно и по-доброму - это одно. Другое дело, когда вот так на ровном месте. Что Максим Галкин сделал для того, чтобы мы побыстрее выбрались из кризиса? Он записался в волонтёры? Он пожертвовал, может быть, какие-то деньги на волонтёрские дела, которые были актуальны и до сих пор актуальны в последние месяцы? Может быть, он поехал в больницу и выступил перед врачами в редкие минуты отдыха, чтобы поднять им настроение и поддержать их боевой дух?" - задала резонные вопросы Витязева. И сама же ответила - нет. Поэтому, по её словам, у Галкина нет морального права шутить на эту тему.

При всём при этом, добавляет журналистка, нашлись люди, которые начали спекулировать на теме, и даже те, кто рукоплескал Галкину. Тем не менее, считает Витязева, через неделю уже будет что-нибудь другое на повестке дня, а про Галкина все забудут.

"Вот ещё, что касается Галкина. Слава Богу, что этот вирус не затронул его семью, у него все живы, все здоровы, все провели, я так понимаю, прекрасно, эти два месяца на карантине. И он не знает, что это такое, когда тебе звонят по телефому знакомые, друзья и рассказывают, что у нас такое случилось - наша жена, наша мама, наша сестра, наша дочь, неважно, родственник, близкий, оказался в реанимации. И его вытаскивают с того света. Людям нужно просто выговориться, просто получить моральную поддержку", - отметила Витязева.

По её словам, и ей, и мужу подобные звонки поступали, поэтому в её семье не возникает никакого желания шутить на эту тему. Она также напомнила о врачах, которые работали сутками, а потом плакали и падали от усталости.

"Насколько им было тяжело, они за каждого пациента борются, и потеря каждого воспринималась ими как личная трагедия. Но выходит мальчик-бантик, который в своей жизни, в принципе, ничего тяжелее айфона в руках не держал, и начинает юморить на эту тему. Как минимум это некрасиво. Потому что давайте мы сначала закончим со всей этой историей, подведём итоги, печальные в том числе, поаплодируем нашим героям и констатируем, что всё, всё закончилось, мы это выдержали, мы это пережили, и только после этого будем давать какую-то оценку всем тем, кто делал всё для того, чтобы по нашей жизни это пошло по касательной", - призвала Витязева.

Она объяснила, почему Галкин и ему подобные не боятся выступать против власти. Журналистка отметила, что артист прекрасно знает, что ему "ничего за это не будет".

"Вот эти все страшные истории о том, что у нас слова искажают... У нас каждый выходит в эфир на YouTube и говорит всё, что он считает нужным. Если нет никаких действительно откровенных призывов к эстремизму и прочих нарушений статей Уголовного кодекса - да ради Бога. Максимум, что они получают, это общественное порицание со стороны зрителей, обычных граждан. Да, давайте ещё из Галкина делать узника совести. С ума сошли они, что ли, на этом ВВС? Пусть для начала покажут, как он начинал, как он Ренату Литвинову пародировал, как они с Киркоровым и с Басковым на Новый год девочек изображали гламурных. Пусть это покажут. И потом уже рассказывают, какой он бунтарь и какой вообще из него политик и всё остальное", - предложила Витязева.