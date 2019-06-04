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"Малайзия получила выгодный контракт с Россией": Украинские блогеры придумали "версию" задержки процесса по MH17
04 июня 2019, 05:09 • 150 • В мире
Столь ожидаемый Киевом и некоторыми западными странами судебный процесс по делу о крушении в 2014 году над востоком Украины Boeing рейса МН17 был отложен. Причиной этого стало вето Малайзии - самой заинтересованной стороны в выяснении правды о крушении. Украинские блогеры не стали медлить и придумали собственную "версию" задержки начала процесса. "Малайзия получила выгодный контракт с Россией", - пишут они.
Своим выступлением перед журналистами в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не просто отменил все пятилетние труды голландского "расследования" крушения рейса МН17 - он их фактически уничтожил.
По словам малайзийского премьера, Куала-Лумпур очень сомневается в том, что в произошедшей трагедии виновата именно Россия. Мохамад отметил, что итоги расследования, проведённого под руководством Нидерландов, выглядят неубедительно, а неопровержимых доказательств того, что к катастрофе имела отношение Россия, следствие предоставить так и не смогло. Кроме того, напомнил премьер, в это же самое время на вооружении у Киева также была ракета, аналогичная той, что сбила над Донбассом МН17.
К тому же в Малайзии были очень удивлены тем, что их страну от расследования фактически отстранили.
На основании всего изложенного малайзийские власти пришли к выводу, что итоги проведённого расследования политизированы, а экспертизы предвзяты, поскольку в рабочей группе, которая занималась выяснением обстоятельств крушения, были "заинтересованные люди".
В Голландии задёргались после этого заявления мгновенно! Причём смотрите сами, на каком уровне:
Выступление Мохамада вызвало разные реакции в соцсетях. Те, кто придерживается западной трактовки событий, начали «линчевать» малайзийского премьер-министра. Не остались в стороне и украинские блогеры.
Среди десятков комментаторов всё-таки нашёлся один, который возразил:
Фото: Twitter/Vlad Nevzorov
Фото: Twitter/Большой ПАПА
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