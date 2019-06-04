"Малайзия получила выгодный контракт с Россией": Украинские блогеры придумали "версию" задержки процесса по MH17

Своим выступлением перед журналистами в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не просто отменил все пятилетние труды голландского "расследования" крушения рейса МН17 - он их фактически уничтожил.

По словам малайзийского премьера, Куала-Лумпур очень сомневается в том, что в произошедшей трагедии виновата именно Россия. Мохамад отметил, что итоги расследования, проведённого под руководством Нидерландов, выглядят неубедительно, а неопровержимых доказательств того, что к катастрофе имела отношение Россия, следствие предоставить так и не смогло. Кроме того, напомнил премьер, в это же самое время на вооружении у Киева также была ракета, аналогичная той, что сбила над Донбассом МН17.

К тому же в Малайзии были очень удивлены тем, что их страну от расследования фактически отстранили.

"Мы не знаем, почему нас отстранили от расследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", - заявил премьер.

На основании всего изложенного малайзийские власти пришли к выводу, что итоги проведённого расследования политизированы, а экспертизы предвзяты, поскольку в рабочей группе, которая занималась выяснением обстоятельств крушения, были "заинтересованные люди".

В Голландии задёргались после этого заявления мгновенно! Причём смотрите сами, на каком уровне:

Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17.

Выступление Мохамада вызвало разные реакции в соцсетях. Те, кто придерживается западной трактовки событий, начали «линчевать» малайзийского премьер-министра. Не остались в стороне и украинские блогеры.

"Причиной такого решения, вероятно, был очень выгодный для Малайзии контракт на поставку оружия из РФ, подписанный в прошлом году. С - совесть", - написал в своём микроблоге Влад Невзоров. "Или очень выгодный для Малайзии контракт на поставку пальмового масла в Россию", - добавил его подписчик ISsar.

Среди десятков комментаторов всё-таки нашёлся один, который возразил:

"Есть ещё один вариант: возможно, малайзийцам нужен не назначенный, а реальный виновник. С - совесть.

Фото: Twitter/Vlad Nevzorov

Фото: Twitter/Большой ПАПА