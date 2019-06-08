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"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"

08 июня 2019, 06:39  •  213 • В мире
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что все партнёры по "Северному потоку - 2" подтвердили своё участие в проекте. При этом, подчеркнул он, работы по прокладке трубопровода близ Дании пока не подтверждены. Причиной тормозящей строительство бюрократической "загогулины" с Данией стало то, что власти пока не выдали разрешение на строительство. По словам Миллера, независимо от маршрута в Дании на работы на данном отрезке потребуется максимум пять недель.
Заминка с прокладкой трубопровода "Северный поток - 2" не сильно затормозит строительство. Как рассказал председатель "Газпрома" Алексей Миллер, датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.
При этом, подчеркнул он, крайний срок для выдачи согласования на строительство пока не подошёл.
"Выборы же прошли в Дании, новое правительство формируется. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, это условно 130 км", - передаёт его слова ТАСС.
При этом, подчеркнул Миллер, все партнёры по проекту подтвердили своё участие. Как отметил глава "Газпрома", на данный момент газопровод с точки зрения протяжённости готов на 57,2%, и каждый день он прирастает всё больше.
"Считайте, две трети", - сказал он.

"Торпедируют проект"

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о реализации нового газопровода. По его словам, "Северный поток - 2" пытаются торпедировать страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам. На пленарной сессии ПМЭФ он подчеркнул, что у противников строительства это "не укладывается в логику".
При этом, подчеркнул глава государства, если бы газопровод не отвечал интересам Европы, то "мы бы не увидели никогда там присутствия наших европейских партнёров".
"Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", - подчеркнул он.
Напомним, что президент России ещё в мае иронично высказался по поводу проволочек в ЕС из-за согласований строительства "Северного потока - 2".
"С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил - и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуём жвачку, и ничего не происходит - это печально", - рассказывал он на встрече с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Вмешиваются США

Несмотря на медлительность согласований, активно помешать проекту пытаются и США. Об этом ранее заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер. Он раскрыл истинные намерения США в санкционном давлении на Данию и другие страны EС. По его мнению, американцы просто двигают свой "плохой бизнес", в частности очень желают продавать в Европу свой СПГ.
По словам Шрёдера, политика Дании, которая тормозит реализацию газопровода, в данный период противоречит действующему законодательству ЕС, что приводит к уменьшению числа устойчивых поставок топлива.
Шрёдер прямо заявил, что ждёт выборов в Дании, надеясь на конструктивный диалог с новым правительством. Шрёдер уверен, что трубопровод построят, несмотря на большое количество препятствий, и раскритиковал изменения, которые внесли в Газовую директиву Евросоюза.
Дания пока не выдаёт разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2", это может помешать запуску проекта в запланированные сроки.
"Но, тем не менее, в текущей правовой среде мы уверены, что сможем успешно провести наш проект", - убеждён Шрёдер, передаёт РИА Новости.

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