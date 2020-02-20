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"Максимально просто и оперативно": Госдума во втором чтении одобрила поправки к маткапиталу

20 февраля 2020, 00:54  •  52 • Политика
Члены Госдумы во втором чтении одобрили поправки к программе материнского капитала. По словам спикера Вячеслава Володина, процесс получения помощи теперь будет максимально простым и оперативным. Саму программу предлагается продлить до конца 2026 года.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 января озвучил инициативы, включающие меры социальной поддержки. Среди них увеличение размера материнского капитала, сохранение этой выплаты до 31 декабря 2026 года, ежемесячные пособия для детей до достижения ими семилетнего возраста. С учётом этого в "Единой России" были подготовлены поправки. Госдума одобрила их во втором чтении.
Маткапитал предложено выплачивать семьям, где первый ребёнок был рождён или усыновлен с 1 января 2020 года. Выплата для них составит более 466 тысяч рублей. На второго и последующих детей платить будут около 616,6 тысячи. Если единственным усыновителем первого ребенка является мужчина, то он также получит право на материнский капитал.
Кроме того, члены "Единой России" выступили за сокращение сроков оформления материнского капитала. Электронная процедура, позволяющая различным ведомствам взаимодействовать, уменьшит этот период до пяти дней. Деньги семья получит не в течение месяца, как раньше, а в течение всего 10 дней.
"Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
20 февраля Госдумой поправки к закону будут рассматриваться в третьем чтении.

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