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"Максима "русские идут" родилась в отдельном больном сознании": Вассерман дал персональный совет ЦРУ
20 сентября 2019, 13:09 • 104 • Политика
Телеведущий Анатолий Вассерман дал персональный совет ЦРУ и напомнил, что "максима "русские идут" родилась в отдельном больном сознании".
Телеведущий Анатолий Вассерман в своей колонке порассуждал о ЦРУ. Так, он отметил, что накануне "крупнейшему коллективу специалистов по прямым вмешательствам в чужие внутренние дела" исполнилось вот уже 72 года.
Вассерман напоминает, что ЦРУ знаменито не проникновениями в чужие секреты. На первом месте для них организация государственных переворотов и покушений на неугодных деятелей.
Объясняя такой подход американских спецслужб, Вассерман задается вопросом: а стоит ли ждать многого от людей, "гордящихся тем, что создатель Управления специальных служб генерал Донован носил кличку Дикий Билл?".
А другой их руководитель - Джон Эдгар Дикерсон-Нейлорович Гувер был "законченный параноик".
"Он был уверен, что русские прослушивают все его разговоры и готовят на него покушение", - добавляет Вассерман, его цитирует РЕН ТВ. Именно Гувер спал с заряженным пистолетом, опасаясь нападения.
"Максима "русские идут" родилась в отдельном больном сознании, - отмечает эксперт. - Но ведь укоренилась. И работает до сих пор".
Вассерман в заключение посоветовал управлению пройти "психиатрическую реабилитацию".
"Всему миру станет намного легче", - резюмировал он.
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