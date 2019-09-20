"Максима "русские идут" родилась в отдельном больном сознании": Вассерман дал персональный совет ЦРУ

Телеведущий Анатолий Вассерман в своей колонке порассуждал о ЦРУ. Так, он отметил, что накануне "крупнейшему коллективу специалистов по прямым вмешательствам в чужие внутренние дела" исполнилось вот уже 72 года.

Вассерман напоминает, что ЦРУ знаменито не проникновениями в чужие секреты. На первом месте для них организация государственных переворотов и покушений на неугодных деятелей.

Объясняя такой подход американских спецслужб, Вассерман задается вопросом: а стоит ли ждать многого от людей, "гордящихся тем, что создатель Управления специальных служб генерал Донован носил кличку Дикий Билл?".

А другой их руководитель - Джон Эдгар Дикерсон-Нейлорович Гувер был "законченный параноик".

"Он был уверен, что русские прослушивают все его разговоры и готовят на него покушение", - добавляет Вассерман, его цитирует РЕН ТВ. Именно Гувер спал с заряженным пистолетом, опасаясь нападения.

"Максима "русские идут" родилась в отдельном больном сознании, - отмечает эксперт. - Но ведь укоренилась. И работает до сих пор".

Вассерман в заключение посоветовал управлению пройти "психиатрическую реабилитацию".

"Всему миру станет намного легче", - резюмировал он.