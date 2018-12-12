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"Макрону выгодно": Французы нашли "желтое" объяснение атаке в Страсбурге

12 декабря 2018, 06:09  •  63 • В мире
Во французских соцсетях распространяется мнение о том, что к теракту в Страсбурге могут быть причастны власти Франции. Пользователи пишут, что президенту страны на фоне протестов "желтых жилетов" выгодна атака в Страсбурге для отвлечения внимания общественности.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону выгодно вооруженное нападение в Страсбурге. Такие сообщения активно распространяются во французских пабликах.
В частности, пользователи допускают, что за ЧП могут стоять власти Франции. Как отмечает один из комментаторов, рейтинг Макрона на фоне массовых волнений и протестов сильно просел.
И вдруг - вооруженная атака в Страсбурге. Это может отвлечь внимание общественности и дать очков французской власти, полагают пользователи Сети.
В результате стрельбы в центре Страсбурга, по предварительным данным, пострадало 13 человек. Об этом говорится в коммюнике префекта региона Гранд-Эст.
При этом, по последним данным, жертвами нападения в центре французского городка стали четыре человека.
Власти Франции не исключают версию теракта в Страсбурге. Как сообщает France Info, следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.
Нападение в Страсбурге произошло возле места проведения рождественской ярмарки. Первоначально сообщалось, что вооруженный мужчина застрелил одного человека, еще трое получили ранения. В Сети пользователи выложили видео с места событий.
EN DIRECT - Strasbourg: le bilan est désormais de quatre mortshttps://t.co/OrZjDOd4jP pic.twitter.com/ZT8TidWFWe
— BFMTV (@BFMTV) 11 декабря 2018 г.
В мэрии города призвали горожан не покидать свои дома. В МВД тем временем сообщили, что для поимки преступника были мобилизованы спецотряды. Очевидцы также рассказали, что заметили на улицах города появившихся людей в камуфляже.
2 dead in Strasbourg shooting, up to 8 wounded, several in critical condition.
Suspect still at large

Well that's damn convenient for #Macron when he's getting slammed for all the Yellow Vest protests & his approval ratings are at a miserable 18% b/c of all the poverty he caused pic.twitter.com/5vl8blyz6Z
— Ian56 (@Ian56789) 11 декабря 2018 г.
Президент страны отправил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.
Вооруженный автоматом мужчина бросился в бега. В ряде СМИ появилась информация, что в перестрелке с полицейскими злоумышленник был ранен, однако он по-прежнему не схвачен.
При этом, как уже сообщили в местных СМИ, мужчина числился в списке подозреваемых в терроризме.
Стрелявший по людям в Страсбурге был известен полиции в связи с неоднократными нарушениями закона, подтвердили в МВД.

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