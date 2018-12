"Макрону выгодно": Французы нашли "желтое" объяснение атаке в Страсбурге

Президенту Франции Эммануэлю Макрону выгодно вооруженное нападение в Страсбурге. Такие сообщения активно распространяются во французских пабликах.

В частности, пользователи допускают, что за ЧП могут стоять власти Франции. Как отмечает один из комментаторов, рейтинг Макрона на фоне массовых волнений и протестов сильно просел.

И вдруг - вооруженная атака в Страсбурге. Это может отвлечь внимание общественности и дать очков французской власти, полагают пользователи Сети.

В результате стрельбы в центре Страсбурга, по предварительным данным, пострадало 13 человек. Об этом говорится в коммюнике префекта региона Гранд-Эст.

При этом, по последним данным, жертвами нападения в центре французского городка стали четыре человека.

Власти Франции не исключают версию теракта в Страсбурге. Как сообщает France Info, следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.

Нападение в Страсбурге произошло возле места проведения рождественской ярмарки. Первоначально сообщалось, что вооруженный мужчина застрелил одного человека, еще трое получили ранения. В Сети пользователи выложили видео с места событий.

В мэрии города призвали горожан не покидать свои дома. В МВД тем временем сообщили, что для поимки преступника были мобилизованы спецотряды. Очевидцы также рассказали, что заметили на улицах города появившихся людей в камуфляже.

2 dead in Strasbourg shooting, up to 8 wounded, several in critical condition.

Suspect still at large



Well that's damn convenient for #Macron when he's getting slammed for all the Yellow Vest protests & his approval ratings are at a miserable 18% b/c of all the poverty he caused pic.twitter.com/5vl8blyz6Z