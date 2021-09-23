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"Макрона заставили проглотить пилюлю США": Возвращение посла в Вашингтон оценило "Радио Стыдобы"
23 сентября 2021, 00:15 • 62 • Политика
Отозванный посол Франции вернётся в США на следующей неделе. "То есть Макрона вновь заставили проглотить американскую пилюлю", - комментируют в Сети.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение вернуть отозванного из США посла, сообщила пресс-служба Белого дома. В Сети едко прокомментировали бессилие Парижа.
Французский посол был отозван из Вашингтона после того, как США объявили о создании нового военного блока с Британией и Австралией - AUKUS. В рамках нового альянса американцы и британцы перехватили принадлежавший французам контракт на строительство атомных субмарин для австралийской армии. Это вызвало бурное негодование Парижа.
В среду, 22 сентября, по этому поводу состоялся разговор между главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров французский лидер решил вернуть посла.
- комментирует в Twitter "Радио Стыдобы".
Напомним, что это не первый раз, когда США подставляют Францию с военными контрактами. Швейцария в последний момент решила купить американские истребители F-35 вместо французских Rafale.
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