"Макрона заставили проглотить пилюлю США": Возвращение посла в Вашингтон оценило "Радио Стыдобы"

Отозванный посол Франции вернётся в США на следующей неделе. "То есть Макрона вновь заставили проглотить американскую пилюлю", - комментируют в Сети.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение вернуть отозванного из США посла, сообщила пресс-служба Белого дома. В Сети едко прокомментировали бессилие Парижа.

Французский посол был отозван из Вашингтона после того, как США объявили о создании нового военного блока с Британией и Австралией - AUKUS. В рамках нового альянса американцы и британцы перехватили принадлежавший французам контракт на строительство атомных субмарин для австралийской армии. Это вызвало бурное негодование Парижа.

В среду, 22 сентября, по этому поводу состоялся разговор между главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров французский лидер решил вернуть посла.

Посол вернётся, а контракт на подлодки - нет. То есть Макрона вновь заставили проглотить американскую пилюлю,

- комментирует в Twitter "Радио Стыдобы".

Напомним, что это не первый раз, когда США подставляют Францию с военными контрактами. Швейцария в последний момент решила купить американские истребители F-35 вместо французских Rafale.