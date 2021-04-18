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"Макрон взял в руки красный карандаш": Президент Франции заговорил о "линиях" для России

18 апреля 2021, 02:15  •  34 • Политика
Макрон призвал Запад определить "красные линии" для России, за переход которых полагаются новые санкции. "Эммануэль Макрон взял в руки красный карандаш", - высмеяли французского лидера в Сети.
Запад должен определить для России "красные линии", за которые ей не следует переступать. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, данном на телеканале CBS.
В случае неподчинения Москвы воле Запада французский лидер предложил применить против России санкции. При этом президент Франции тут же сделал оговорку, что "не следует ограничиваться санкциями". По его словам, нужен ещё и "честный и открытый диалог с Россией".
Нам следует выработать чёткие "красные линии" в отношениях с Россией,
- цитирует Agence France-Presse слова Макрона.
Эммануэль Макрон взял в руки красный карандаш,
- высмеяли французского президента в Сети.
Напомним, чуть ранее на этой неделе похожую схему попытался реализовать президент США Джо Байден. Сначала он предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры, а через сутки ввёл новые санкции. Как нетрудно догадаться, конструктивного диалога не получилось.

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