"Макрон включил Байдена?": Военкор указал на вопиющий диссонанс

Военный корреспондент Александр Коц указал на вопиющий диссонанс в официальных заявлениях президента Франции. "Макрон включил Байдена?" - поинтересовался военкор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возникшей в пандемию войне, которая развернулась в мире. Уже "традиционно" для западных элит "виновной" оказалась Россия.

По словам французского лидера, Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", которая связана с вакцинацией от коронавируса. Он отметил, что это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". С таким заявлением президент Франции выступил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Военкор Александр Коц, в частности, напомнил слова Макрона, сказанные им 3 февраля. Тогда он заявил о решении отправить научную делегацию в Россию для консультаций. Макрон отметил, что эти консультации были положительными.

"Сегодня мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность вакцины "Спутник V. Это не политический вопрос, это научный вопрос", - привёл слова Макрона Коц в своём Telegram-канале.

"Макрон включил Байдена?" - резонно поинтересовался военкор.