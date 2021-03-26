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"Макрон включил Байдена?": Военкор указал на вопиющий диссонанс

26 марта 2021, 10:40  •  73 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц указал на вопиющий диссонанс в официальных заявлениях президента Франции. "Макрон включил Байдена?" - поинтересовался военкор.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возникшей в пандемию войне, которая развернулась в мире. Уже "традиционно" для западных элит "виновной" оказалась Россия.
По словам французского лидера, Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", которая связана с вакцинацией от коронавируса. Он отметил, что это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". С таким заявлением президент Франции выступил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
Военкор Александр Коц, в частности, напомнил слова Макрона, сказанные им 3 февраля. Тогда он заявил о решении отправить научную делегацию в Россию для консультаций. Макрон отметил, что эти консультации были положительными.
"Сегодня мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность вакцины "Спутник V. Это не политический вопрос, это научный вопрос", - привёл слова Макрона Коц в своём Telegram-канале.
"Макрон включил Байдена?" - резонно поинтересовался военкор.

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