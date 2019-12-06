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"Макрон предложил прекрасное место и время": За три дня до "нормандского саммита" в Париже забушевали страсти

06 декабря 2019, 17:09  •  84 • В мире
Как и ожидалось, 5 декабря Париж охватила масштабная стачка. Забастовки против пенсионной реформы могут парализовать жизнь и во всей стране. Судя по всему, до 9 декабря, когда в столице Франции должен состояться "нормандский саммит", бушевание страстей не стихнет. "Макрон предложил прекрасное место и время", - иронизирует журналист Дмитрий Смирнов.
Францию нынешней зимой, как предполагают эксперты, ждёт "зима недовольствий". Речь идёт о забастовках, которые уже начались в Париже из-за пенсионной реформы, анонсированной президентом Эммануэлем Макроном.
Стартом для череды стачек стала масштабная акция сотрудников железнодорожного транспорта, которая проходит в Париже 5 декабря. К железнодорожникам собираются присоединиться сотрудники авиакомпаний и воздушных гаваней, а также медики, учителя и почтовые служащие.
Уже известно, что до понедельника забастовка, объявленная профсоюзами транспортников, не закончится. То есть 9 декабря, когда в Париже будет проходить саммит лидеров "нормандской четвёрки", столица Франции всё ещё будет охвачена волнениями. Более того, в госструктуре, которая управляет общественным транспортом французской столицы, сообщили, что именно понедельник 9 декабря будет тем самым "важным днём", когда станет ясно, насколько долго продлится забастовка.
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Между тем сами бастующие готовы "держаться до Рождества", как сообщило в четверг издание The Local - France. Если же правительство не откажется от проведения реформ, то, по словам представителя Национального союза автономных профсоюзов Тьери Бабека, "транспортная сеть не сдвинется с мёртвой точки".
На этом фоне правительство заранее уже пошло на "уступки": власти согласились на отсрочку запланированных изменений до 2025 года. При этом менять возраст выхода на пенсию правительство не решается: пока французы будут становиться пенсионерами в 62 года. Однако те, кто прекратит работать раньше, чем им исполнится 64 года, потеряют часть положенных льгот.
Если коротко, то суть изменений, которые планирует провести правительство Макрона, состоит в следующем: сейчас во Франции существует 42 пенсионные схемы, по которым при выходе на пенсию французы получают разные выплаты. Макрон же хочет объединить их в единую балльную систему, чтобы у всех работающих были равные права.

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