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"Макрон постукивает?": Новый слив Франции назвали неслучайным
27 ноября 2020, 01:20 • 48 • Политика
Москва ждёт от Парижа объяснений по поводу очередной утечки беседы двух президентов. Речь идёт о "сливе" телефонных переговоров от 7 ноября. В Сети высказали версию, что слив беседы был неслучаен. "Макарон постукивает", - предположили пользователи.
В Москве удивлены и возмущены тем, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из конфиденциальных разговоров президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Такой информацией поделился источник в российских дипломатических кругах.
Речь идёт о статье французского издания Challenges, в которой говорится, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил у Макрона помощи в производстве вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". В публикации отмечается, что французский лидер уклонился от прямого ответа, заявив, что ему надо проконсультироваться с учёными по этому поводу.
Дипломатический источник отмечает, что французские СМИ исказили суть беседы двух лидеров. И это вызывает крайнее недовольство Москвы, особенно учитывая тот факт, что это уже второй подобный случай за последнее время.
В Сети, обсуждая тему, пользователи отметили, что слив был неслучаен.
"ЦРУ слушает Меркель, Макрона и прочих государственных деятелей. Секретов от него нет. Неужели это так трудно понять?" - прокомментировал Валерий Воскресенский.
"Макрон постукивает?" - задалась вопросом Василиса.
"Президент, с которым нельзя говорить ни о чём", - написал Владимир.
"Франция под колпаком "глубинного правительства", чего тут удивляться", - добавляет Виктория.
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