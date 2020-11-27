"Макрон постукивает?": Новый слив Франции назвали неслучайным

В Москве удивлены и возмущены тем, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из конфиденциальных разговоров президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Такой информацией поделился источник в российских дипломатических кругах.

Речь идёт о статье французского издания Challenges, в которой говорится, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил у Макрона помощи в производстве вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". В публикации отмечается, что французский лидер уклонился от прямого ответа, заявив, что ему надо проконсультироваться с учёными по этому поводу.

Дипломатический источник отмечает, что французские СМИ исказили суть беседы двух лидеров. И это вызывает крайнее недовольство Москвы, особенно учитывая тот факт, что это уже второй подобный случай за последнее время.

В Сети, обсуждая тему, пользователи отметили, что слив был неслучаен.

"ЦРУ слушает Меркель, Макрона и прочих государственных деятелей. Секретов от него нет. Неужели это так трудно понять?" - прокомментировал Валерий Воскресенский.

"Макрон постукивает?" - задалась вопросом Василиса.



"Президент, с которым нельзя говорить ни о чём", - написал Владимир.



"Франция под колпаком "глубинного правительства", чего тут удивляться", - добавляет Виктория.