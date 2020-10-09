"Макрон пошёл ва-банк": Политолог раскрыл санкционную игру Франции и Германии против России

Глава МИД России Мария Захарова объявила, что Москва больше не может закрывать глаза на действия Парижа и Берлина, поэтому "бизнеса как обычно" с Германией и Францией больше не будет. Ситуацию прокомментировал политолог Вадим Манукян.

Поводом для резких заявлений российского внешнеполитического ведомства стало объявление МИД Франции и Германии, что они будут рекомендовать ЕС новые антироссийские санкции. В качестве повода для них был использован инцидент с Алексеем Навальным.

Манукян считает, что Берлин из-за "Северного потока - 2" на самом деле ведёт двойную игру. А вот Париж настроен серьёзно и лелеет мысль вырвать у немцев первенство в Европе. По словам политолога, Франции надоело доминирование Германии на европейском поле. Она хочет выйти вперёд и стать номером один.

"Поэтому Макрон сейчас пошёл ва-банк. Даже попытался как-то поставить под сомнение связи с Россией и тот доверительный диалог, который у него был с Владимиром Путиным", - сказал Манукян в беседе с Nation News.

В этой связи политолог предсказывает "турбулентность" в отношениях между Москвой и Парижем.