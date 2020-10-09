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"Макрон пошёл ва-банк": Политолог раскрыл санкционную игру Франции и Германии против России
09 октября 2020, 11:05 • 129 • Политика
Франция "сошла с ума" из-за господства Германии и пошла ва-банк. Политолог объяснил, в чём состоит план Парижа и Берлина по ситуации с Навальным. "Макрон сейчас пошёл ва-банк", - считает эксперт.
Глава МИД России Мария Захарова объявила, что Москва больше не может закрывать глаза на действия Парижа и Берлина, поэтому "бизнеса как обычно" с Германией и Францией больше не будет. Ситуацию прокомментировал политолог Вадим Манукян.
Поводом для резких заявлений российского внешнеполитического ведомства стало объявление МИД Франции и Германии, что они будут рекомендовать ЕС новые антироссийские санкции. В качестве повода для них был использован инцидент с Алексеем Навальным.
Манукян считает, что Берлин из-за "Северного потока - 2" на самом деле ведёт двойную игру. А вот Париж настроен серьёзно и лелеет мысль вырвать у немцев первенство в Европе. По словам политолога, Франции надоело доминирование Германии на европейском поле. Она хочет выйти вперёд и стать номером один.
В этой связи политолог предсказывает "турбулентность" в отношениях между Москвой и Парижем.
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