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"Макрон говорил с Путиным от лица всей Европы": Почему европейцы хотят сближения с Россией - эксперт

21 августа 2019, 01:54  •  62 • В мире
Эммануэль Макрон принимал 19 августа в правительственной резиденции в Брегансоне президента России Владимира Путина. Пообщавшись с российским лидером несколько часов, президент Франции в Facebook на русском языке выразил своё отношение к России. "Макрон говорил с Путиным от лица всей Европы", - уверен эксперт Сергей Фёдоров.
Встреча президентов двух стран продолжалась почти четыре часа. За это время, помимо политической повестки, стороны обсудили и природные стихии - лесные пожары и наводнения, затронули тему экологии и борьбы с изменением климата. Подводя итоги этой встречи, Макрон назвал нашу страну "глубоко европейской". Слова французского лидера для Nation News прокомментировал
ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
По словам эксперта, общий тон переговоров между двумя президентами как раз и соответствовал высказыванию Эммануэля Макрона, несмотря на все разногласия, которые существуют между Францией и Россией.
Сейчас происходит своего рода переформатирование международного порядка, в связи с этим французы высказывают заинтересованность в том, чтобы Россия шла на сближение с Европой, отметил Фёдоров.
"В противном случае у европейцев просто не получится добиться стабильности в военной, экономической и других сферах. Франция сейчас играет в этом диалоге ключевую роль, тем более что германский лидер Ангела Меркель сейчас ослаблена и не может быть лидером, а Британия разбирается с Брекзитом", - пояснил эксперт.
Именно поэтому можно считать, что президент Франции говорил с Владимиром Путиным, представляя всю Европу. Некоторые французские СМИ, конечно, раскритиковали Макрона за эту встречу. Тем не менее большинство французов уверены в том, что их президент - на правильном пути, резюмировал Сергей Фёдоров.
Напомним, на прошедшей во Франции встрече президенты поговорили и про политику. Обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Главное, говорит французский лидер, что стороны смотрят в одном направлении. Например, всем важно, чтобы в САР было соблюдено соглашение о прекращении огня (речь о провинции Идлиб), достигнутое на встрече в Сочи.
Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит в европейское будущее России.
"Я убеждён, что Россия - глубоко европейская страна, - написал после переговоров с Путиным Макрон в Facebook. - Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".

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