"Макрон говорил с Путиным от лица всей Европы": Почему европейцы хотят сближения с Россией - эксперт

Встреча президентов двух стран продолжалась почти четыре часа. За это время, помимо политической повестки, стороны обсудили и природные стихии - лесные пожары и наводнения, затронули тему экологии и борьбы с изменением климата. Подводя итоги этой встречи, Макрон назвал нашу страну "глубоко европейской". Слова французского лидера для Nation News прокомментировал

ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По словам эксперта, общий тон переговоров между двумя президентами как раз и соответствовал высказыванию Эммануэля Макрона, несмотря на все разногласия, которые существуют между Францией и Россией.

Сейчас происходит своего рода переформатирование международного порядка, в связи с этим французы высказывают заинтересованность в том, чтобы Россия шла на сближение с Европой, отметил Фёдоров.

"В противном случае у европейцев просто не получится добиться стабильности в военной, экономической и других сферах. Франция сейчас играет в этом диалоге ключевую роль, тем более что германский лидер Ангела Меркель сейчас ослаблена и не может быть лидером, а Британия разбирается с Брекзитом", - пояснил эксперт.

Именно поэтому можно считать, что президент Франции говорил с Владимиром Путиным, представляя всю Европу. Некоторые французские СМИ, конечно, раскритиковали Макрона за эту встречу. Тем не менее большинство французов уверены в том, что их президент - на правильном пути, резюмировал Сергей Фёдоров.

Напомним, на прошедшей во Франции встрече президенты поговорили и про политику. Обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Главное, говорит французский лидер, что стороны смотрят в одном направлении. Например, всем важно, чтобы в САР было соблюдено соглашение о прекращении огня (речь о провинции Идлиб), достигнутое на встрече в Сочи.

Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что верит в европейское будущее России.

"Я убеждён, что Россия - глубоко европейская страна, - написал после переговоров с Путиным Макрон в Facebook. - Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".