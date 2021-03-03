"Макрон был прав": Предприниматель сравнил Россию и Францию

Бывший гражданин Франции, а ныне российский предприниматель Янн Сотти считает, что Франция разительно отличается от России. Он назвал несколько причин, почему Россия стала для него второй родиной и почему он не собирается возвращаться.

Предприниматель Янн Сотти, проживающий в России с 2001 года, раскритиковал подход правительства Франции к борьбе с пандемией и сказал слова одобрения в адрес российских властей. Своим мнением он поделился с журналистом французской газеты Le Figaro.

По словам Сотти, президент его страны Эммануэль Макрон был прав, когда называл Францию "нацией 66 миллионов прокуроров".

"Глядя на французов из России, кажется, что Франция находится в состоянии психоза (распространения коронавируса. - Прим. ред.). Французы не могут принять смерть", - заявил Сотти.

Также собеседник считает, что правительство Франции действует слишком медленно и вместо принятия решений проводит консультации и обсуждения.

Русских он назвал фаталистами и отметил, что правительство РФ оперативнее реагирует на кризисные ситуации и принимает необходимые решения.