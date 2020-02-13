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"Махнув пол-литра, вылез с признанием": Поклонская высмеяла слова Порошенко о трудной ночи с Путиным

13 февраля 2020, 22:09  •  89 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высмеяла слова экс-президента Украины Петра Порошенко о трудной ночи с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров по Минским соглашениям.
По словам Поклонской, нет ничего удивительного в том, что "ночь была самой сложной" в жизни Порошенко, ведь в Минске его "поймали за крючковатый бесовский хвостик и не давали лгать".
Тем не менее, она констатировала, что по возвращении в Киев все договоренности экс-украинский лидер "спустил в унитаз", так как ничего выполнять не собирался, а война в Донбассе ему приносила большую прибыль.
Депутат отметила, что недавние предложения о продаже земли на границе с Россией зарубежным компаниям всё объясняют.
"Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать - провели зачистку. А кого они будут "зачищать"? Оставшихся украинских граждан - тех, кто не согласился с "великим Майданом",- написала она в Telegram.
Поклонская добавила, что возможная продажа земли приведет к уничтожению Украины.
Ранее в украинских СМИ сообщили об идее местного эксперта Зиновия Свереды продать США часть украинских земель на границе с Россией.

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