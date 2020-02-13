|
"Махнув пол-литра, вылез с признанием": Поклонская высмеяла слова Порошенко о трудной ночи с Путиным
13 февраля 2020, 22:09 • 89 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высмеяла слова экс-президента Украины Петра Порошенко о трудной ночи с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров по Минским соглашениям.
По словам Поклонской, нет ничего удивительного в том, что "ночь была самой сложной" в жизни Порошенко, ведь в Минске его "поймали за крючковатый бесовский хвостик и не давали лгать".
Тем не менее, она констатировала, что по возвращении в Киев все договоренности экс-украинский лидер "спустил в унитаз", так как ничего выполнять не собирался, а война в Донбассе ему приносила большую прибыль.
Депутат отметила, что недавние предложения о продаже земли на границе с Россией зарубежным компаниям всё объясняют.
"Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать - провели зачистку. А кого они будут "зачищать"? Оставшихся украинских граждан - тех, кто не согласился с "великим Майданом",- написала она в Telegram.
Поклонская добавила, что возможная продажа земли приведет к уничтожению Украины.
Ранее в украинских СМИ сообщили об идее местного эксперта Зиновия Свереды продать США часть украинских земель на границе с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2020, 09:39
|
11 февраля 2020, 14:54
|
08 февраля 2020, 02:24
|
11 февраля 2020, 14:54
|
08 февраля 2020, 18:39
|
12 февраля 2020, 00:39
|
08 февраля 2020, 02:24