"Махнув пол-литра, вылез с признанием": Поклонская высмеяла слова Порошенко о трудной ночи с Путиным

По словам Поклонской, нет ничего удивительного в том, что "ночь была самой сложной" в жизни Порошенко, ведь в Минске его "поймали за крючковатый бесовский хвостик и не давали лгать".

Тем не менее, она констатировала, что по возвращении в Киев все договоренности экс-украинский лидер "спустил в унитаз", так как ничего выполнять не собирался, а война в Донбассе ему приносила большую прибыль.

Депутат отметила, что недавние предложения о продаже земли на границе с Россией зарубежным компаниям всё объясняют.

"Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать - провели зачистку. А кого они будут "зачищать"? Оставшихся украинских граждан - тех, кто не согласился с "великим Майданом",- написала она в Telegram.

Поклонская добавила, что возможная продажа земли приведет к уничтожению Украины.

Ранее в украинских СМИ сообщили об идее местного эксперта Зиновия Свереды продать США часть украинских земель на границе с Россией.