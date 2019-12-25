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"Махновщина к добру не доводила": Поклонская предсказала команде Зеленского крах из-за националистов

25 декабря 2019, 12:54  •  42 • Политика
Наталья Поклонская предсказала команде Владимира Зеленского крах из-за действий украинских националистов. "Махновщина к добру не доводила", - поведала политик.
Если команда президента Украины Владимира Зеленского продолжит потакать украинским националистам, то её ждёт крах. Об этом заявила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.
Парламентарий поддержала мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний усомнился в том, что вступление Украины в НАТО позволит сделать регион более безопасным. Проблему глава государства видит в украинских националистах, которые могут захватить власть в Киеве и создать новую угрозу для России.
Как уточнила Поклонская, украинские радикалы являются не только угрозой для России. Но и для самой Украины и всей Европы в целом. Поэтому новое руководство страны должно навести порядок, иначе его ждёт крах.
Сейчас команда Зеленского демонстрирует своё бессилие. Это доказывают стычки в Киеве, когда неонацисты атакуют журналистов, освещающих заседания суда по делу об убийстве Павла Шеремета. Власти на беспредел смотрят пассивно.
"Махновщина ещё никого к добру не приводила. И чем скорее власть наведёт порядок в стране, тем лучше для неё же", - подчеркнула она в интервью РИА Новости.

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